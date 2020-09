Po rekordním pátku pokles. Ministerstvo hlásí sobotní zpomalení nárůstu nových případů covidu-19

Pokles je však nyní evidován i ve srovnání s minulou sobotou, kdy přibylo přes 2000 případů. Celkově je tak aktuálně nemocných zhruba 31 800, což nyní přesahuje počet vyléčených. Od začátku epidemie se z nákazy koronavirem zotavilo 30 936 lidí.

Celkem bylo od 1. března zaznamenáno 63 294 potvrzených případů covidu-19. Denní nárůsty počtu nakažených v předchozích týdnech opakovaně překonávaly rekordy. Nejvyšší počet nových případů nakažených byl ve čtvrtek 17. září, kdy testy odhalily 3 129 nakažených. Včerejší páteční nárůst se stal druhým nejvyšším.

I když u většiny nemocných má covid-19 lehčí průběh, v poslední době se však zvýšil počet hospitalizovaných, kterých je aktuálně 809. Od začátku září jde o pětinásobné navýšení. Totéž platí i ve vztahu k počtu hospitalizovaných, kteří jsou ve vážném stavu. Jen za tento týden už přibyly v nemocnicích skoro tři stovky vážně nemocných, jichž je nyní 168.

Co se týká počtu úmrtí, zemřelo během tohoto týdne 67 nakažených. Od začátku září narostlo množství zemřelých o dvě pětiny.

Stále nejvýrazněji nyní přibývá případů covidu-19 v Praze a okolí. V okrese Praha-východ a v samotné Praze je shodně 220 nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Přes dvě stovky nakažených za uplynulý týden bylo také v okrese Plzeň-město.

Prymula o současném vývoji situace v republice

Český ministr zdravotnictví Roman Prymula, jenž se ujal své funkce na začátku tohoto týdne po rezignaci Adama Vojtěcha, dříve uváděl, že chození ven v případě seniorů žijících v Praze považuje za značné riziko. Ve svém rozhovoru pro Blesk Zprávy český politik zdůraznil, že chodit ven sice mohou, ale neměli by navštěvovat velké obchody. Dalším rizikem je cestování městskou hromadnou dopravou, kde je pravděpodobnost nákazy ještě větší než v obchodech. V souvislosti s tím omezení nákupní doby pro seniory zatím není zapotřebí.

„To je opatření, které si technicky a prakticky nedovedu představit, ale co se týče krizového stavu, ten po nějaké době vzniknout může. Pokud by se ale situace začala zhoršovat a my bychom potřebovali posílit např. zdravotnický personál, tak by mohl být nouzový stav vyhlášen,” prohlásil český epidemiolog.

Cestování do Prahy je v současné době nežádoucí, zdůraznil Prymula. Právě proto by cesty do hlavního města měly být nyní omezené jen na pracovní záležitosti, jinak během následujících dvou až tří týdnů Prymula návštěvu Prahy rozhodně nedoporučuje. Nehledě na nepříznivý vývoj a vysoká čísla nově nakažených se obyvatelé Prahy v karanténě zatím neocitnou. Na druhé straně, v budoucnu může dojít k vyhlášení nouzového stavu, což by umožnilo zavedení dalších opatření potřebných ke zvládnutí krize.