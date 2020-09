Prymula zvažuje distanční výuku na SŠ a chce omezit shromažďování lidí. Musíme to udělat, argumentuje

Návrhy, že by se mohlo omezit shromažďování, se v naší republice ozývají již nějakou chvíli. Prymula o tom dokonce hovořil již dřív, v jednom z rozhovorů.

„Budeme se pohybovat mezi deseti až dvaceti,“ reagoval nyní ministr v pořadu na otázku, na kolik by se měl omezit maximální počet shromážděných lidí při volnočasových aktivitách. Poté dodal: „Budou odlišnosti třeba pro svatby, kde to bude třeba třicet.“

„Inspirace bude nepochybně z celého světa, ale půjdeme vlastní cestou. Některá opatření ze zahraničí budou určitě aplikována i u nás,“ dodal Prymula k otázce, jestli se bude inspirovat například Velkou Británií. Tam se může shromažďovat jen šest lidí.

Podle jeho slov by k takovému vyhlášení mohlo dojít již ve středu nebo v pátek. Jak již bylo řečeno, tuto otázkunastínil již dříve, ale tehdy neupřesnil konkrétní čísla.

Ministr si však každopádně stojí za tím, že je tento krok nutné udělat. Argumentuje tím, že dané opatření má sloužit zejména ke snížení reprodukčního čísla šíření koronaviru, které je nyní mezi 1,26 a 1,29.

„Pokud to opravdu chceme srazit, tak to musíme udělat,“ uvedl Prymula a zdůraznil, že například v obchodech lidé stále nedodržují dvoumetrové rozestupy.

Ve hře je distanční výuka na SŠ

Prymula v daném pořadu zmínil i to, že se v nejbližší době povede také debata o zavedení distanční výuky na středních školách. Výjimku by měly jen první ročníky. Prohlásil také, že základní školy zavírat nehodlá.

Pokud jde o univerzity, tak by dle něj měla být alespoň měsíc zavedena distanční výuka. Tedy do doby, než se uklidní nynější rychlé šíření epidemie. I zde by mohli výjimku tvořit studenti v prvních ročnících, kteří jsou na univerzitách noví. U nich je ve hře možnost studovat kombinovaně, aby se mohli seznámit s prostředím.

Koronavirus v Česku

Ministr zdravotnictví dále prozradil, že chce jednat s ministrem školství Robertem Plagou o dočasném zrušení výuky hudební výchovy a tělocviku. V těchto hodinách totiž žáci nemusí nosit roušky.

Připomeňme, že podle nejnovějších údajů ministerstva zdravotnictví přibylo v sobotu v Česku 1985 nových potvrzených případů koronaviru, což je významný pokles oproti pátku. Celkem bylo od 1. března zaznamenáno 63 294 potvrzených případů covidu-19. Denní nárůsty počtu nakažených v předchozích týdnech opakovaně překonávaly rekordy.

Celkově je tak aktuálně nemocných zhruba 31 800 osob. Připomeňme, že od začátku epidemie se z nákazy koronavirem zotavilo 30 936 lidí a zemřelo 591 pacientů. I když u většiny nemocných má covid-19 lehčí průběh, v poslední době se zvýšil počet hospitalizovaných, kterých je aktuálně 809. Od začátku září jde o pětinásobné navýšení. Totéž platí i ve vztahu k počtu hospitalizovaných, kteří jsou ve vážném stavu. Jen za tento týden už přibyly v nemocnicích skoro tři stovky vážně nemocných, jichž je nyní 168.