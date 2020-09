Okamura varuje před ohrožením svobody slova: Ze Západu dnes přichází sluníčkářská totalita

Šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura se na svém účtu na Facebooku věnoval tématu ohrožení svobody slova. Myslí si totiž, že ze Západu k nám míří sluníčkářská totalita. Co ho k takovému názoru vedlo? A co všechno prozradil?

Hned v úvodu český politik píše, že takzvaný „liberálně-demokratický“ Západ pro nás není dobrým vzorem. Právě odtud totiž podle jeho mínění přichází sluníčkářská totalita.

„V minulosti se říkalo, že „mráz přichází z Kremlu“. Dnes se situace otočila – mráz přichází z Bruselu a Berlína. Svoboda slova je pošlapávána dokonce i na akademické půdě – zde dokonce ještě více – a lidé, kteří nesdílí neomarxistické a sluníčkářské názory, jsou na Západě umlčováni a dokonce i fyzicky napadáni,“ uvádí.

Zdůrazňuje přitom, že se tato snaha umlčovat nepohodlné názory bohužel uchycuje i u nás.

Problém i na univerzitách

V další části svého facebookového příspěvku se Okamura snaží nastínit situaci, jaká zde panuje. Zaměřil se například na toto téma v souvislosti s univerzitami.

„Například méně než polovina studentů britských univerzit podporuje svobodu slova. Dvě pětiny pak souhlasí s cenzurou a zákazem pro vystupující, kteří zastávají odlišné názory,“ uváděl data vyplývající z průzkumu think-tanku Policy Exchange, který zveřejnil britský deník The Times.

„Potlačování svobody projevu probíhá podle podobného mustru. Proti plánované konferenci nebo nějakému projevu se vysloví skupina studentů hlásících se k „antifašismu“, často také k odborům a krajní levici, a pohrozí násilím. Obvykle se jedná o studenty humanitních oborů. Vedení univerzity pak akci zruší s odůvodněním, že jí jde o bezpečnost účastníků. Existuje snaha někdy i násilím, potlačit některé formy debat, výměny názorů, včetně výměn vědeckých,“ vysvětluje.

Dále Okamura uvádí, že přes stovku francouzských intelektuálů, akademiků a esejistů podepsalo v polovině listopadu výzvu k ochraně svobody projevu na univerzitách. Tu na svých internetových stránkách zveřejnil deník Le Figaro.

Zmiňuje také jeden případ v Německu, kde zase dělali problémy Berndu Luckemu kvůli tomu, že byl jedním ze zakladatelů vlastenecké AfD. „I když už se s touto stranou kvůli jejímu ideovému posunu rozešel, pro radikální neomarxistické studenty bylo jeho vystoupení na univerzitě nestravitelné. I když přednášel jen o mikroekonomice…“ podotýká.

V případě Luckeho byla dle Okamury jeho přednáška nejdřív kvůli tlaku ze strany extremistů z Antify dvakrát zrušena. A celá věc se neobešla jen tak – poprvé antifašisté na Luckeho pokřikovali, že je „nacistické prase“, podruhé několik z nich vtrhlo do učebny, kterou vedení univerzity nedokázalo dostatečně zabezpečit, informuje Okamura. Podle šéfa SPD tak Lucke nakonec svou přednášku pronesl a budovu střežily stovky policistů, na místo dorazily čtyři desítky reportérů a zhruba stejný počet protestujících.

„Profesorka etnologie Susanne Schröterová před dvěma lety pozvala na frankfurtskou univerzitu šéfa policejních odborů Rainera Wenda, aby promluvil na téma „každodenní policejní práce ve společnosti imigrantů“. Hned byla obviněna, že do školy zve rasistu, protože Wend během migrační krize navrhoval postavit na hranicích země plot. Proti jeho účasti se ohradila i šedesátka jejích kolegů a etnoložka nakonec ustoupila – podle svých slov chtěla předejít potenciálním násilnostem,“ přivádí další příklad.

Průzkumy hovoří jasně

V neposlední řadězmiňuje i to, že dotyčná pak loni v květnu uspořádala debatu na téma muslimské šátky s řečníky z celého názorového spektra. Bohužel na ni ale zaútočili aktivisté zprava i zleva a někteří dokonce požadovali její propuštění.

Závěrem se pak odvolává na několik průzkumů, které hovoří víc než jasně. Například v průzkumu respektovaného Allensbašského institutu, provedeném v květnu, vyšlo najevo, že dvě třetiny Němců jsou přesvědčeny, že v současnosti si musíte dávat pozor o jakých tématech hovoříte a jak o nich mluvíte.

„Týká se to především témat jako uprchlíci, islám, nacismus, Židé, pravicový extremismus a AfD. Více než polovinu Němců také dráždí, že jim „čím dál více lidí říká, co mohou a co nemohou říkat a jak se mají chovat“,“ citoval Okamura.

Podle šéfa SPD podobné závěry ukázal i průzkum mezi 2 500 Němci do pětadvaceti let. V něm totiž dvě třetiny lidí odpověděly, že dnes nelze o cizincích v Německu říci nic špatného bez toho, aniž by byl člověk automaticky označen za rasistu. Přes polovinu mladých lidí si myslí, že „vláda před obyvateli tají pravdu“ a třetina respondentů má za to, že německá společnost je infiltrována islámem.

„Dle výzkumu Nadace Friedricha Eberta napojenou na Sociálnědemokratickou stranu si 55 procent dotazovaných postěžovalo na „názorovou diktaturu“ panující v současném Německu,“ ukazuje fakta politik.

Okamura pak v závěru svého varovného příspěvku píše, že chce s pomocí svého hnutí hájit svobodu projevu a demokracii, abychom nedopadli stejně jako islamizovaný sluníčkářský Západ.