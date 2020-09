Čeká šéfa čučkařů Koudelku povýšení? Prezident Zeman a premiér Babiš se v tom neshodují

I když moc nevěřím, že by šéf civilní kontrarozvědky @biscz plukovník Michal Koudelka mohl být současným panem prezidentem povýšen na generála, dovolte mi mu poděkovat za jeho službu a vyjádřit přesvědčení, že by si to za jeho práci pro naší zemi skutečně zasloužil. Co říkáte?