„Národní stát se ‚nenosí‘, vlastenectví je prý k smíchu.“ Zahradníková uvedla překážky moderní doby a vzrušila Čechy

„Den české státnosti spojený se sv. Václavem je něčím hlubším než jenom dnem volna. Byl český kníže a světec, je hlavním patronem českého národa a symbolem,“ napsal na úvod poslankyně s tím, že tento den připomíná Čechům, že jsou „pokračovatelé dávného odkazu“.

„Něco, co se předává z generace na generaci. Často to nemusí být ani přímo vyřčeno. Často se tak dělo samovolně. A ještě častěji hrozilo, že se ten nevyřčený odkaz vytratí… Přesto naši předkové v historických chvílích díky své statečnosti, vytrvalosti a odhodlání dokázali zajistit jeho pokračování. Stálo to mnoho úsilí a lidských životů. Podařilo se. Naštěstí,“ dodala.

„Ani dnes ovšem nemáme žádnou definitivu. Národní stát se ‚nenosí‘, vlastenectví je prý k smíchu nebo rovnou odsouzeníhodné. Každá doba má své překážky. Že můžeme i po těch přibližně 1000 letech říkat (česky), že jsme Češi, je vzhledem ke všem těm historickým událostem zázrak. A zázraky je třeba si hýčkat a opatrovat,“ poznamenala Majerová.

Před tím, než se rozloučila, vyzvala Čechy, aby byli hrdí, že žijí ve své zemi a hovoří jazykem svých předků. „Važme si toho prosím nejenom v tento dnešní slavnostní den!“ podotkla.

Sledující Majerové nezůstali lhostejní a zanechali své názory o svátku a vlastenectví v komentářích.

„Hovořit jazykem našich předků, nenahrazovat česká slova anglickými… už toto bude znamenat, že jsme Češi a zůstaneme Čechy, že si toho vážíme,“ napsal jeden z uživatelů.

„Milá paní Zuzanko, máte pravdu, je to zázrak, že se tady ještě mluví česky, už jenom proto, že z každé hospody nevalné úrovně se stává PUB. Česká slova jsou pomalu a jistě vytlačována až jednou bude zbytečné češtinu učit. Dnešní starší člověk by už dnes potřeboval k televizním novinám překladatele. Přiznám se, že i já kolikrát. Nevidím to růžově. Dávám tomu tak 200 let,“ dodal další.

Den české státnosti

28. září je den české státnosti a zároveň je toto datum svátkem sv. Václava, který je patronem Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. 28. září roku 929 nebo 935 byl Václav zavražděn ve Staré Boleslavi. Po jeho smrti se kult příkladného panovníka, který drží dohled nad českým státem, začal šířit po celé zemi. Velkou měrou k tomu přispěl i Karel IV. svým dílem Nová historie o sv. Václavu, mučedníku a českém vévodovi. 28. září se stalo státním svátkem v roce 2000.