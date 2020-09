„Já ty špiony tady nevidím,“ řekl historik a rozhovor na ČT rázem skončil

Moderátorka pořadu historikovi sdělila, že v roce 2018 BIS řekla, že tu převládá jakýsi sovětský pohled na výuku dějin. „Šéf BIS promluvil o tom, že stále pokračují snahy čínských a ruských sil ovlivňovat náš veřejný život včetně akademické sféry,“ pokračovala.

„Asi je nevidím, ty špiony. Jestli máme takhle skončit a být vážní...“ konstatoval poté na záznamu na internetu.

Zastavení trestního stíhání

Na to zareagoval i samotný historik s tím, že tyto „špiony“ zřejmě. „Ne, tak to se musím smát,“ uvedl a o chviličku později již pořad skončil. Nutno podotknout, že na webu České televize lze najít celý pořad Interwiev i s již neodvysílaným dovětkem, který Vaněk řekl.

Zmiňme, že celý rozhovor s moderátorkou Barborou Kroužkovou začínal zmínkou o tom, že v minulém týdnu došlo k zastavení trestního stíhání někdejšího generálního tajemníka Komunistické strany Československa Miloše Jakeše, bývalého předsedy vlády Lubomíra Štrougala a exministra vnitra Vratislava Vajnara.

Připomeňme, že v listopadu minulého roku obvinila policie Jakeše, Štrougala a Vajnara ze zneužití pravomoci. Podle tehdejších slov obvodního státního zástupce Jana Lelka si byli všichni tři vědomi, že na hranicích se používají střelné zbraně, ale i přesto nezasáhli. Podle kriminalistů tak kvůli této nečinnosti bylo od března roku 1976 do konce roku 1989 zastřeleno nebo roztrháno psy devět lidí, kteří se pokoušeli překročit československé hranice. Nejméně sedm dalších lidí bylo pak zraněno.

Tři muži byli obviněni ze zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby. Pokud by byli pravomocně odsouzeni, hrozila jim trestní sazba v rozmezí od dvou do deseti let odnětí svobody.

Podle slov státního zástupce bylo trestní stíhání u Jakeše zastaveno kvůli jeho smrti a u Štrougala a Vajnara pak kvůli jejich duševní chorobě. Ten konstatoval, že u posledních dvou zmíněných jim duševní choroba, která nastala po spáchání trestného činu, trvale znemožňuje chápat smysl trestního stíhání.

Obvodní státní zástupce Jan Lelek dodal, že pokud dojde k nabytí právní moci, bude to předloženo nejvyššímu státnímu zástupci, který to může pak do tří měsíců z důvodu nezákonnosti zrušit.