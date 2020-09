„Nemá strach ten, kdo nosí roušku, ale ten, kdo si ji nechce nasadit.“ Cestovatel Přibáň apeluje na nošení roušek

Cestovatel Dan Přibáň svůj příspěvek začal slovy, že již mnohokrát slyšel „Jestli se bojíte, tak si noste roušku“. A pokračuje, že v těchto chvílích si vzpomíná na své zážitky na cestách s trabantem.

„Vždy, když takové prohlášení slyším, pousměji se a vzpomenu si na zhoupnutí a zvuk praskajícího dřeva pod trabantem na rozviklaném mostě uprostřed amazonského pralesa. Na zoufalé tahání za ruční brzdu jako poslední naději v nekonečných sjezdech v Andách a Himalájích. Na pickup místní domobrany plný ozbrojených chlápků podivného vzezření, když nám přišli v noční Tanzanii vysvětlit, že tohle pole se k našemu přenocování opravdu nehodí,“ píše Přibáň.

„Už půl roku víme, že ta nemoc není pro zdravé lidi v produktivním věku nijak zásadně nebezpečná, že sice můžete mít smůlu a mít těžký průběh, ale většina případů je o dost snesitelnější, než ležet na kapačkách v Indonésii či snášet malárii v Africe,“ vyjmenovává své zkušenosti cestovatel, podle kterého se zdravý člověk nemusí covidu zásadně bát, a právě proto by se měl starat o ty, kteří se ho bát musí.

Nadále cestovatel vzpomíná, co všechno na cestách jedl a co všechno pil. Uvádí, že to byly mizerně připravené, lisované, naložené, pečené i smažené pochutiny koupené z chýší a boudiček podél silnic, pil také alkohol pálený v kusu bambusu i vodu „vyčištěnou“ magickou bylinou. „A musím se smát představě, jak v hrůze z covidu nosím roušku,“ pokračuje Přibáň.

Připomíná, že lidé staří, lidé se sníženou imunitou a lidé nemocní jsou v ohrožení. „Za ně máme my, které jen tak něco nerozhodí, zodpovědnost,“ upozorňuje a dodává, že právě my se můžeme stát bezpříznakovými přenašeči a nakazit někoho z nich, a proto je to úkol nás s fungující imunitou chránit ty, kteří nemají to štěstí.

„Rouška nechrání nás, chrání ty druhé. Je to jednoduchá zábrana omezující proudění vzduchu z úst, nic zázračného. Případné kapénky s virem se prostě nedostanou tak daleko a nekontaminují tolik věcí a lidí v okolí. Je to primitivní minimum v boji s covidem. Něco jako je trabant primitivní minimum pro cestování autem. Není to rozhodně dokonalé, ale je to stále o dost lepší než nic. Pro svoji ochranu je pak třeba umývat si ruce, protože vydechnutý vir tam někde mohl přistát a vy si jej rukama přenesete do těla. Ovšem díky roušce nedoletěl tak daleko,“ vysvětluje smysl roušek cestovatel.

Podle něj „není výrazem strachu nosit roušky, je to výraz respektu a zodpovědnosti a též určité (drobné) odvahy přestát ono nepohodlí, otravnost a velmi hypotetické zdravotní riziko, ve snaze pomoci druhým. Je odvážné omezit své pohodlí ve prospěch těch, komu by mohlo hrozit nepohodlí hospitalizace na jednotce intenzivní péče“, zdůrazňuje Přibáň.

„Nemá strach ten, kdo nosí roušku, ale ten, kdo si ji s hromadou výmluv nechce nasadit. To je projev strachu. Strachu o své pohodlí, strachu z neurčité hrozby neurčitých komplikací, strachu z absurdní představy, že jej skrz roušku někdo ovládá. Buďme odvážní, nosme roušky tam, kde to má smysl. Tam, kde se střídá hodně lidí pohybujících na malém prostoru. Buďme odvážní, přijměme tuto drobnou zátěž, abyste možná někomu zachránili život,“ vyzývá novinář.

Cestovatel na závěr uvádí, že je odvážné nosit roušku a chovat se tak, abychom zbytečně neohrožovali druhé.

Koronavirus v Česku

V neděli v Česku přibylo 1 305 potvrzených případů covidu-19, což je nejvyšší nedělní nárůst. Nemocí aktuálně trpí 32 723 lidí. Celkově tak od začátku epidemie ČR hlásí téměř 65 tisíc nakažených covidem-19. Navíc kvůli nárůstu nakažených hrozí omezení zdravotní péče.

Během celého minulého týdne se koronavirem celkem nakazilo 15 315 lidí, dosavadní rekord nových případů nakažených padl ve čtvrtek 17. září, kdy testy odhalily 3 126 nakažených.

V neděli počet nových nakažených činí 1 305. Od počátku pandemie se v ČR nakazilo již 64 597 lidí, z toho se 31 268 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí rekordních 32 723 lidí, z nichž se 802 pacientů nachází v nemocnicích, 181 z nich je ve vážném stavu, což je nejvíce od začátku epidemie.

Covid-19 má na svědomí 606 obětí. Celkově má ale koronavirus podle odborníků spíše lehký průběh.