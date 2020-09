Prymulův první týden ve funkci ministra zdravotnictví. Jaká opatření již byla přijata a co můžeme očekávat

Minulé pondělí Romana Prymulu jmenoval prezident Miloš Zeman. Podle hlavy státu neexistuje lepší odborník, který by resort řídil v době počínající druhé vlny epidemie. Od jeho jmenování uplynul pouhý týden a nový ministr již přijal řadu opatření k boji proti koronaviru. Vzhledem k nárůstu případů nejsou vyloučena další, přísnější opatření.

Roman Prymula v úterý oficiálně převzal velení nad ministerstvem zdravotnictví. Do funkce ho uvedl předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Ve funkci nahradil Adama Vojtěcha, který rezignoval.

Prymula rozhodně neztrácel čas a následující den oznámil řadu

Od minulého čtvrtka a během 14 dní musejí všechny bary, hospody a další stravovací zařízení mít povinně zavřeno mezi desátou hodinou večer a šestou ráno.

Platí omezení hromadných akcí, jako jsou večírky, bez sezení do 10 osob uvnitř, do 50 venku.

Omezení se dotkla také sportovních akcí. Počet diváků by se měl podle ministra omezit přibližně na 2000 sedících lidí. Vnitřní sportovní a kulturní akce bez sektorů může navštívit 500 diváků

I když do fungování škol zatím zasahovat nechtěl, v pátek některé školy dle Prymulova doporučení vyhlásily ředitelské volno.

Další opatření

Ministr zdravotnictví uvažuje o omezení shromažďování na maximálně 10 až 20 lidí. Uvedl to v neděli v Partii na televizi Prima. Podle něj se také povede debata o zavedení distanční výuky na středních školách.

„Jestli je něco, co je schopno snížit reprodukční číslo, tak to je právě omezení kontaktů,“ řekl s tím, že omezení bude počítat maximálně s 10 či 20 lidmi na aktivitu. U svateb by se také měl snížit počet osob na přibližně 30.

„Národ by si v tuto chvíli měl uvědomit, že situace není jednoduchá a jsme mezi čtyřmi nejpostiženějšími zeměmi v Evropě,“ dodal také ministr.

Podle Prymuly je také potřeba výrazně zvýšit počty provedených testů, v rámci dnů by se kapacita měla navýšit na 30 tisíc testů denně.

Co se týká uzavření škol, ministr zdravotnictví uvedl, že zatímco nehodlá zavírat základní školy, u středních škol se povede diskuse o zavedení distanční výuky. Výjimku by měly jen první ročníky.

Na vysokých školách by podle Prymuly měla být alespoň měsíc distanční výuka, než se uklidní nynější rychlé šíření epidemie. Výjimka by mohla platit pro studenty v prvních ročnících, kteří jsou na univerzitách noví.

Oficiální oznámení nových opatření lze očekávat ve středu nebo v pátek.