„Socialismus se také nerozsypal kvůli Havlovi.“ Štěpánek ví, jak zatnout tipec EU

„Soucítím s lidmi, kteří v zoufalství, kam Evropská unie spěje, volají po czexitu. Také bych nejraději řval. Zatím mi ale nikdo neodpověděl na otázku, jak to zařídit. Tohle je možný scénář. Žádný optimismus v něm ale nehledejte,“ uvedl na začátku svého příspěvku.

Následně mediální expert přišel s několika kroky, jak by bylo možné Evropskou unii opustit. Jako první uvedl, že by bylo možné prosadit zákon o referendu o vystoupení z EU nebo setrvání v EU na pořad jednání poslanecké sněmovny.

„Což o to, poslanci, kteří to navrhnou, existují, neexistuje ovšem poslanecká většina, která by to odhlasovala. Při posledním dubnovém pokusu zvedlo pro zařazení tohoto jednacího bodu ruku 28 poslanců z 200. Nelze očekávat, že rozložení politických sil se po sněmovních volbách 2021 bude nějak zásadně lišit,” uvedl ke svému prvnímu kroku.

Jako druhý krok Petr Štěpánek uvedl odhlasování sněmovního zákona o uspořádání referenda o vystoupení či setrvání v EU. V tomto případě by ale tato varianta údajně narazila na stejný problém jako první – nedostatek politické vůli ve sněmovně. Pokud ale prý dojde k zázraku a poslanci takový zákon odhlasují, s naprostou jistotou narazí na odpor Senátu, myslí si.

„V Senátu dominují politické síly, pro které je Brusel totéž, co dříve bývala Moskva pro komunisty. Ale nešť, fabulujme, že se opět stane zázrak,“ dodal na adresu horní komory mediální expert.

Poté, co bude příslušný zákon odhlasován a pokud by ho podepsal prezident republiky, začala by dosud nepoznaná mediální masáž, říká Štěpánek.

„Nikdo z nás si ani v nejbujnější fantazii neumí představit, co propukne. Devadesát pět procent médií, sto procent podnikatelských svazů a všechny eurohujerské strany, co jich jen v parlamentu hřaduje, spustí s podporou Bruselu propagandistický kobercový nálet za naše setrvání v EU. Dosavadní aktivistické fičáky, které z podání našich médií hlavního proudu známe, proti tomu byly pohodovou selankou,” uvedl a obratem dodal: „Věřit, že v takových kulisách bude výsledkem referenda czexit, je jako věřit tomu, že Bohemians Praha vyhrají Ligu mistrů. Ne, že bych jim to nepřál. A ne, že bych si nepřál czexit. Jenže výsledkem celého výše popsaného dlouhodobého, možná přímo několikaletého martyria bude přesný opak toho, po čem všichni zdejší czexitáři touží. Totiž triumf eurohujerů, neomarxistů a sluníčkářů, který Českou republiku ještě víc přimkne k EU. Ale dobře, nalhávejme si, že Pánbůh nebude doma a že my, czexitáři, zvítězíme.”

Podle názoru Petra Štěpánka, nehledě na nejasné vyhlídky v otázce Czexitu, není třeba rezignovat, nýbrž je nutné čekat na správný historický okamžik.

„To ale vůbec neznamená, že do té doby máme sedět s rukama v klíně. Drobná, ba přímo jednoduchá úprava naší Ústavy, konkrétně článku 10, jež upřednostní naše zákony před mezinárodními smlouvami, de facto obnovení naší suverenity, jak to navrhuje Trikolóra, může být prvním krokem. No, představte si to. Každý poslanec a každý senátor bude muset s pravdou ven. Sedí v českém parlamentu za Českou republiku, nebo za EU? Na to si koupím lístek do první řady,“ prohlásil ve svém vyjádření s tím, že výše uvedená úprava české ústavy by vedla k tomu, že by to byl český parlament, který by rozhodoval o tom, co se v zemi bude dít. K tématu úpravy ústavy dodal, že „pro takovou úpravu naší Ústavy mohou s klidným svědomím zvednout ruku i zastánci našeho setrvání v EU“.

V závěru svého vyjádření na sociálních sítích Petr Štěpánek zmínil, že každý projekt, který vedou hloupí lidé, nakonec umírá a z jeho pohledu je třeba jít konci EU naproti.

„Každý projekt, který vedou hloupí lidé, a ještě k tomu hloupým směrem, dříve či později zkolabuje. Buďme proto připraveni. A nejen to. Běžme tomu naproti. Každý den. Ale nežijme v iluzi, že jsme pupkem světa, před kterým se všichni posadí na zadek. Ostatně socialismus se také neporoučel kvůli studentům, Havlovi či Chartě, nýbrž v dějinném pohybu celého geopolitického bloku,” uzavřel svá slova Štěpánek, kdy v závorce zmínil, že příspěvek psal ke Dni české státnosti.

Den české státnosti

V pondělí 28. září Česko slaví Den české státnosti. Jedná se o státní svátek, zároveň je tento den svátkem svatého Václava, patrona české vlasti, jenž je symbolem českého státu.

Od roku 2016 platí v České republice zákon, jenž nařizuje obchodníkům, aby měli v některé státní svátky zavřeno. Den české státnosti je jedním z těchto svátků. Zavřeno bude také za měsíc, kdy Česko bude slavit Den vzniku samostatného Československa.