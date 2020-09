Česko a Slovensko jsou krok od nouzového stavu. Panují ale neshody v názorech

Prymula dnes zopakoval, že ve středu požádá vládu o vyhlášení nouzového stavu, který by měl pak platit od pondělí. Momentální situaci označil za „neutěšenou“ a vyžaduje razantní řešení. Podle jeho mínění nelze některá opatření vyhlašovat bez nouzového stavu.

Ve středu budou tedy vyhlášení nouzového stavu obhajovat ministři v Poslanecké sněmovně, poté by ho měla schválit vláda.

„Vláda má právo ho vyhlásit na 30 dnů, což je doba, během níž by mělo dojít ke zvládnutí druhé vlny,“ konstatoval.

Na tiskové konferenci Prymula konstatoval, že podzimní nouzový stav nebude tak přísný jako na jaře a nepovede k „deadlocku“ a uzavření ekonomiky. Nová opatření by podle Prymuly mohla snížit současné reprodukční číslo na 0,8 až 0,9 z nynějších 1,2.

Od pondělí také dojde k uzavření středních škol v těch okresech, které jsou na semaforu červené a oranžové. Distanční výuka se nebude týkat mateřských a základních škol, stejně tak nižších ročníků víceletých gymnázií.

Zítra budou vyhlášena další omezení, která se budou týkat shromažďování a dojde i k omezení volnočasových aktivit. Uzavírání státních hranic se podle ministra ale neplánuje, jelikož okolní země pro Česko významným rizikem nejsou.

Jednotnost ale nepanuje

Co se týče samotného návrhu nouzového stavu, k tomu se staví kriticky především opozice, naopak premiér Babiš i ministr vnitra Hamáček vyjádřili tomuto rozhodnutí podporu. „Pokud to navrhne, tak ho samozřejmě podpořím,“ uvedl pro iDnes.cz Babiš. Hamáček reagoval podobně: „Pokud ministerstvo dospělo k názoru, že potřebuje udělat opatření, ke kterým není na základě zákona o ochraně veřejného zdraví oprávněno, tak to bude potřeba vyhlásit.“

Výhrady mají představitelé z KSČM a koaliční ČSSD. Podle předsedy poslaneckého klubu ČSSD Jana Chvojky by měla všemu předcházet řádná debata volených zástupců a Babiš, Hamáček i Prymula by se měli zúčastnit férové debaty a reagovat i na výtky opozice a dotazy poslanců.

Co se týče názoru komunistů, ten okomentoval předseda Vojtěch Filip. „Chceme znát podmínky a jsme pro to, aby vláda vysvětlila Poslanecké sněmovně, proč k tomu kroku sahá. Jestli jsou to zdravotní důvody, růst nákazy nebo důvody ekonomické, případně otázka nákupů vzhledem k tomu, že obyčejně slyšíme, že je Česká republika připravena, pokud jde o materiální zabezpečení , na tři měsíce dopředu.“

Kriticky se k nouzovému stavu postavil i předseda ODS Petr Fiala, který nevidí pro vyhlášení stavu nouze žádný důvod.

„Nejsme vůbec připraveni nouzový stav podpořit a nevidíme pro něj žádný důvod. Jsme si vědomi, že je situace vážná, podle toho postupujeme, podle toho navrhujeme opatření. Ale nouzový stav, ta myšlenka a způsob, jakým je to sdělováno veřejnosti, je jenom pokračováním chaosu, nekompetence a selhávání vlády, kterého jsme svědky,“ konstatoval.

Piráti zase chtějí informace, kvůli kterým požaduje vláda nouzový stav vyhlásit. Podle předsedy strany Bartoše musí být plošná koronavirová opatření podložena daty. Ani hnutí Tomia Okamury nepodporuje vyhlášení nouzového stavu.

Nouzový stav i na Slovensku?

O nouzovém stavu se diskutuje i u našich sousedů na Slovensku. Premiér Matovič během pondělního jednání krizového štábu informoval, že kvůli pandemii nového koronaviru by se měl na Slovensku opět vyhlásit nouzový stav. Tento krok musí ještě ve středu odsouhlasit vláda.

Koaliční stana SaS preferuje případné vyhlášení stavu nouze pouze pro zdravotnictví. „Podíváme se na odůvodnění a zodpovědně se rozhodneme. Avšak jsme toho názoru, že nouzový stav by měl platit pouze pro zdravotnictví,“ uvedla strana ve svém stanovisku, které poskytla TASR.

Předsedkyně hnutí Za lidi a vicepremiérka Veronika Remišová zase uvedla, že na nouzový stav jsou splněny zákonné podmínky. Jeho zavedení podle ní umožní lepší distribuci pomůcek, jakož i lepší management krize.

„Na nouzový stav jsou splněny zákonné podmínky. Zavedení nouzového stavu umožní lepší distribuci ochranných a zdravotnických pomůcek, jakož i lepší management krize v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb,“ konstatovala.