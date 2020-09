„Kvůli koronaviru se mohou ztratit některé závažné kauzy.“ Nový šéf Chvilkařů varoval před rozpadem společnosti

„Jsem zvědavý, s jakým programem a lidmi přijde, ale nemůžu to hodnotit. On sám říká, že nebude tříštit opozici, jak to chce udělat, je na něm,” uvedl Roll v rozhovoru publikovaném na portálu Novinky.cz, když odpovídal na otázku, zdali chování Mikuláše Mináře není možné brát jako podraz vůči opozici. On sám údajně o politické kariéře neuvažuje.

Podle názoru nového předsedy Milionu chvilek nyní kvůli koronaviru a jeho dominování v médiích hrozí, že společnosti „proklouznou“ mezi prsty závažné kauzy.

„Mediální prostor je zavalen pandemií, což je v pořádku, protože to je důležité téma a jde o bezpečnost lidí, ale zároveň se v tom všem mohou ztratit některé závažné kauzy. A pokud od příštího týdne opravdu bude nouzový stav, tak vláda zase bude mít větší pravomoci a rychlejší schvalování, takže bude potřeba bedlivě sledovat, co se děje,“ prohlásil s tím, že je důležité, „aby se už nerozšiřoval vliv hnutí ANO a nepokračovalo ztotožňování byznysu Andreje Babiše s naším státem, ale i rostoucí vliv některých extremistických hnutí“.

Roll také zmínil, že údajná nedůvěra mezi lidmi může vést k rozpadu společnosti.

„Je tu i nedůvěra mezi lidmi, k institucím, justici, státní správě. S tím je potřeba do budoucna pracovat, protože jinak se společnost rozpadne,” prohlásil pro portál.

O demokracii

Demokracie, podle slov Rolla, které publikoval na svých sociálních sítích, potřebuje všechny.

„O tom to je. Ne o hledání spasitelů, ale o probouzení zodpovědnosti u každého jednoho z nás a o propojení všech, kteří tu zodpovědnost cítí a jsou ochotni aspoň něco malého dělat. Jestli na tohle jako společnost zanevřeme, tak se můžeme jít klouzat a demokracii, svobodu, spravedlnost a solidaritu můžeme rovnou odepsat,“ uvedl na svém Facebooku.

Minář

Média během včerejška informovala, že dosavadní předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář rezignoval na svoji funkci a chystá se vstoupit do politiky. V této souvislosti zazněly hlasy o tom, že podvedl a zneužil své dosavadní příznivce ke své osobní politické kampani.