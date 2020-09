„Ti, kteří se zavázali k ochraně naší vlasti, ji jako první zradili.“ Padla další poznámka k tématu mnichovské dohody

Konečná věnovala svůj dnešní příspěvek na Facebooku podepsání mnichovské dohody. „30. září 1938 se Čechoslováci probudili do kalného rána. Ti, kteří se zavázali k ochraně naší vlasti, ji jako první zradili. Nenechme si přepisovat dějiny na objednávku. Poslanci EP z naší země však hlasovali jednotně. Všichni s mou výjimkou,“ uvedla v příspěvku.

Poté pokračovala s tím, že ona za sebe nikdy nebude dělat ze zločinců hrdiny a z hrdinů zločince. Dodala, že před tím varoval již sám prezident Beneš. Poté v jejím statusu zveřejnila úryvek Benešovy řeči.

„Říkal jsem vám při jiných příležitostech, že máte všechno zaznamenávat a povědět, co jste zažili ve svých vězeních a koncentračních táborech. Ne snad jen proto, abyste vyložili nám všem svá utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou se svojí ,očišťovací‘ kampaní.“

Dále konstatoval, že na válku z let 1938 -1945 se nesmí nikdy zapomenout. „Že začnou, o tom buďte přesvědčení. A konečně přijdou opět, aby od očišťování přešli k útoku. Bude to nová reakce, která opět spojí útok na pokrok sociální s útokem na naši svobodu národní a lidskou. Buďte na tento útok připraveni a mějte svá fakta, své záznamy, své vzpomínky pohotově, neboť nikde se tolik nezapomíná, jako právě v politice. A proto bude zase nutno podržet všem našim odpůrcům z let 1938 -1945 před očima to, co svět v jejich rukou zažil v Osvětimi, v Dachau, v Mauthasenu, v Ravensbrücku a řadě jiných německých mučíren.“

Zlé úmysly

Svůj příspěvek zakončila vysvětlením, že na fotografii, kterou doplnila , se nachází předseda Neville Chamberlain, který se dle jejích slov chlubí smlouvou s Hitlerem, „za kterou obětoval Československo“.

Včera mnichovské dohodě věnoval svůj post na sociální síti také Radim Fiala z SPD. Ten varoval, že v současné době nemůžeme spoléhat na „zdegenerovaný“ Západ, který je reprezentován Německem a Francií, které mají podle něj s námi zlé úmysly.

Podle jeho slov je nutné budování silného suverénního národního státu s velkou armádou, která bude bránit naše území a která ale nebude určena na zahraniční mise. Vyzval k budování spojenectví na základě reálných zájmů, ne na základě „krásných řečí“.

Připomeňme, že mnichovská dohoda byla dohoda mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o postoupení pohraničních území Československa Německu. K dojednání došlo 29. září roku 1938 v Mnichově, podepsána byla pak po půlnoci 30. září 1938.