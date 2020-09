Zeman zaslal dopis čínskému velvyslanectví, kde potvrdil závazek zastávat politiku jedné Číny

Zeman vyjádřil čínské straně vděčnost za pomoc poskytnutou v boji proti koronaviru s tím, že česko-čínská spolupráce v oblasti zdravotnictví, digitální ekonomiky a dalších oblastí má velký potenciál.

Zdůraznil, že Česká republika bude i nadále zastávat politiku jedné Číny, což je dlouhodobý příslib Prahy k česko-čínským vztahům.

„Česká republika i nadále zastává naši politiku jedné Číny, která je ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou trvalým závazkem,“ ujistil Zeman.

„Dalšímu rozvoji vztahů by jistě napomohlo zahájení politického dialogu, a to realizací již dlouho očekávaného zasedání mezivládní komise, která by vyhodnotila dosavadní vývoj vzájemných vztahů a naplánovala další směřování spolupráce,“ dodal.

Prezident mimo jiné zopakoval, že je i nadále připraven navštívit Čínu během odloženého summitu 17 zemí střední a východní Evropy, jakmile to okolnosti dovolí. „A to ne v roli čínského agenta, jak mne média často ráda nazývají, ale jako ambasador ekonomické diplomacie,“ zdůraznil Zeman.

Čínský velvyslanec v České republice Čang Ťien-min ve svém projevu během konference poznamenal, že letos si připomínáme 45. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Evropskou unií. Zdůraznil, že Čína a Evropská unie jsou partneři, nikoli soupeři. Vyjádřil také důvěru v to, že vztahy mezi Čínou a Evropou se díky společnému úsilí jistě budou dále rozvíjet.

Diplomat rovněž poukázal na to, že udržitelný a dlouhodobý rozvoj čínsko-českého strategického partnerství je nemožný bez respektování vzájemné suverenity a územní celistvosti. „V roce 2020 Čína a Česká republika bojují proti epidemii ruku v ruce, upřímně doufám, že si strany budou moci zachovat solidaritu a interakci v širších oblastech,“ zdůraznil.