Vojtěch přiznal, že není příznivcem zavedení nouzového stavu. Prozradil i něco ke své rezignaci

Na začátku rozhovoru Vojtěch prozradil, že myšlenky na odchod měl v posledních týdnech několikrát. Definitivně se ale rozhodl v týdnu před jeho oficiálním prohlášením o rezignaci, kterou oznámil v pondělí 21. září. Vysvětlil, že v pátek před tímto dnem měl debatu s premiérem, kde se shodli na tom, že podá rezignaci.

„Přišlo by mi zvláštní rušit rozhovor ze dne na den, a hlavně to měla být odborná debata s profesorem Vladimírem Černým a hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou. Nakonec byla hodně politická, to jsem ale netušil. Rozhodnutí ale padlo už pár dní předem,“ uvedl.

Vyvrátil také tvrzení, že se tak rozhodl až v neděli po jeho vystoupení v pořadu Otázky Václava Moravce. Do pořadu se rozhodl jít i přesto, že obylo již rozhodnuto.

Vojtěch přiznal, že celá situace pro něj nebyla jednoduchá. Složitá byla například z hlediska perspektivy, jelikož na resort šel s tím, že chce dělat systémové změny, změny zákonů a tak dále.

„Měli jsme je rozpracovány, první vlna covidu-19 je na jaře přerušila. Myslel jsem si, že je odložíme a do voleb ještě zvládneme prosadit. Najednou tu ale máme reálně druhou vlnu a uvědomil jsem si, že se resort bude stále muset zabývat řešením covidu a na systémové změny není prostor. Člověku nepřidaly ani různé útoky. Byl to tedy souhrn aspektů, které mě vedly k tomu, že jsem předal štafetu dál,“ konstatoval.

Celkové nastavení společnosti

Bývalý ministr se rovněž zamyslel nad tím, zda se něco v situaci zanedbalo, kvůli čemuž se musí přijímat nová opatření a také se jedná o nouzovém stavu.

„Otázka je, jestli jsme něco zanedbali, nebo je to přirozený vývoj. Všechny země, například Británie nebo Německo, masivní nárůst zaznamenávají. Někteří experti předvídali, že virus zmizí nebo oslabí. To se nestalo. Mohlo k tomu přispět i to, že nakonec nedošlo k plošnému nošení roušek, jak se navrhovalo,“ vysvětlil.

Dodal, že jde ale i o celkové nastavení společnosti, která zřejmě není ochotna akceptovat zásadní omezení jako na jaře. Podle jeho slov jsme byli jako národ mnohem více jednotní, to se však nyní změnilo. „Pro mě osobně už to byla určitá hrana. Také jsem byl už unavený a začalo se to projevovat i na mém zdraví,“ sdělil.

Jde o chybu?

„Nejsem úplně příznivcem toho, aby nouzový stav byl zaváděn, ale je to asi jediná možnost, aby tato opatření nebyla opět zrušena soudem,“ uvedl.

Roman Pymula coby jeho nástupce ho nepřekvapil , ačkoliv v pátek při jednání s premiérem o jeho rezignaci o něm nevěděl. Téma se stočilo i k možnému vyhlášení nouzového stavu. Přiznal, že nouzový stav bude zřejmě potřeba, pakliže by se zaváděla další opatření s větším ekonomickým dopadem. Jeho příznivcem ale přesto není.

Zmínil, že k jeho rezignaci přispěly i útoky jak od opozice, tak i od koaličních partnerů. Připomněl začátek krajské kampaně ČSSD, která byla dle jeho slov postavena na útocích na jeho osobu. Okomentoval i slova Andreje Babiše, že byl příliš slušný a to byla ta chyba.

„Možná to je chyba. Někdo to možná hodnotí pozitivně, ale fakt je, že při exponovaných debatách a útocích to člověka limituje, když neoplácí stejnou mincí v rámci politických bojů. Já neberu slušnost jako slabost. Jsem takový, jaký jsem, a asi se úplně nezměním. Nemyslím si, že bych se měl stydět za to, že jsem příliš slušný, ale někteří to možná hodnotí jinak,“ uvedl.