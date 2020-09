Stonjeková odhalila šokující roli Řeporyjce Novotného v ODS. Fiala prý čelí pomstě

„Pan Novotný není nic jiného než docela rafinovaná pomsta Alexandry Udženije za to, že nebyla zvolena místopředsedkyní. A je to pomsta současnému „fialovskému“ vedení. Úkol pana Novotného je jednoduchý a jasný. On má jenom ukázat, jak je ten Petr Fiala strašně slabý,” prohásila v rozhovoru pro XTV Karolina Stonjeková a obratem dodala: „To, že si ho Petr Fiala pozval konečně na kobereček, že už si s ním Fiala nefotí selfíčka na Facebook, to už je neklamná známka toho, že už to i Petru Fialovi došlo – jakou roli Novotný hraje.“

V tomto případě prý pro předsedu ODS platí „pozdě, ale přece“.

„Když se podíváte na jeho (Novotného – red.) politické názory, tak je to člověk, který by se daleko lépe vyjímal třeba u pirátů. Možná i TOPka by s ním mohla nadělat spoustu parády,“ uvedla dále komentátorka. V ODS, podle jejího názoru, působí Novotný jako pěst na oko.

„Dříve či později bylo potřeba tohle (chování Novotného – red.) řešit. Už i ten způsob, jakým to Petr Fiala vyřešil, je to vlastně takové řešení-neřešení. Takže on tam bude vesele škodit dál. Mimochodem, je třeba strašně zajímavé, toho si všímám v diskuzích na Facebooku, že lidé, kteří jsou velkými zastánci politiky Petra Fialy, jsou zároveň velcí zastánci pana Novotného. To mi přijde jako naprosté nepochopení té situace, kterou jsem tady popisovala hned na začátku,“ prohlásila Stonjeková.

„Určitě se ještě dočkáme spousty legrace. Kdybych si měla vsadit na to, kdo bude mít delší životnost v ODS – tak Novotný,“ myslí si.

Karolína Stonjeková následně zpochybnila růst volebních preferencí ODS, které prezentují některá centra věnovaná průzkumu veřejného mínění.

„Já si nejsem úplně jistá, jestli jdou preference ODS nahoru. Tam záleží na průzkumu,“ prohlásila s tím, že v nadcházejících krajských volbách nemají v ODS co ztratit. Petr Fiala bude i v případě malého úspěchu jeho strany v těchto volbách „krátkodobě na koni“, dodala. „Ale pouze krátkodobě protože se blíží parlamentní volby, a tam už bude situace úplně jiná,“ uzavřela své prohlášení ke stavu ODS a činnosti Pavla Novotného v ní.

ODS

Podle volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění, by ODS v případě parlamentních voleb v září získala 12,5 %. Díky tomuto zisku by se ocitla na třetím místě za Piráty (16 %) a ANO předsedy vlády Andreje Babiše (31,5 %).