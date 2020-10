„Prosím vás, neříkejte, že někoho uplácíme, my nikoho neuplácíme!“ Premiér Babiš v rozhovoru promluvil o situaci v Česku

K aktuální situaci s korovirem se premiér Babiš vyjádřil hned na začátku rozhovoru, když vysvětluje pozastavení nošení roušek z konce srpna. Tehdy uvedl, že lidé jsou z roušek otrávení.

V současném rozhovoru však zmiňuje, že samozřejmě po bitvě je každý generál. Připomněl také, že 26. srpna mu koronavirový statistik profesor Ladislav Dušek z ÚZIS řekl, že koronavirus si už show nezaslouží.

„Za první vlny přišel externí expert s matematickým modelem na základě situace v Itálii, který fungoval. Proto jsme udělali ihned ta opatření, šli vlastní cestou, byli první v Evropě, zachránili tisíce životů a nenastal scénář jako v Itálii. Ano, pak jsme rozvolnili. Ale první matematický model, se kterým přišel stejný expert, byl až 31. srpna. První matematický model z ministerstva zdravotnictví od pana profesora Duška přišel dokonce až 18. září,“ uvedl Babiš.

K tomu premiér dodává, že mu lidé mohou vyčítat leccos, ale také je podle něj nutné se podívat na souvislosti. „Opozice pořád křičí. Nejprve že rušíme lety či biatlon, pak křičeli, ať rozvolňujeme. Když jsme rozvolňovali, bylo to moc pomalu. Teď zase, že moc rychle. Takže nevím, co se nám tedy vyčítá,“ nechápe Babiš.

Na připomínku novináře, že lidem vadí například zavádění nouzového stavu, Babiš reaguje, že nouzový stav navrhuje ministr Prymula, ale má jít pouze o legislativní rámec. Premiér připomíná, že není zavíraná část ekonomiky jako na jaře. Nouzový stav je nutný pro další epidemické opatření, aby stát mohl lépe bojovat proti viru. „Každé opatření se ale bude vážit na miskách vah. Všichni chceme lidi ochránit, ne je omezovat,“ zdůraznil Babiš.

„Já se po zkušenosti z druhé poloviny srpna budu k epidemiologickým opatřením vyjadřovat velmi málo. Důvodem, který nám pan ministr Prymula předběžně sdělil, je to, že podle stávajícího zákona o zdraví nemůže dělat další epidemiologická opatření. Potřebuje například eventuálně mít i možnost povolat personál, kdyby v nějaké nemocnici chyběl. Za nešťastné ale pokládám, že to pan Prymula komunikoval do médií bez toho, aby to nejprve řekl mně a panu Hamáčkovi a vládě. Zopakoval jsem mu, že když má být opatření, musíme si to nejprve vyříkat na vládě,“ vysvětluje Babiš.

Ruka ministra zdravotnictví

Premiér také znovu zopakoval, že on sám nenavrhuje žádná opatření, že je všechno v gesci ministra zdravotnictví. Dodal také, že nikdo další z vlády není epidemiolog a nemá na to odbornost, proto by ministerstvo zdravotnictví mělo tyto záležitosti komunikovat.

V další odpovědi premiér Babiš vyzývá ke spojení lidí, aby se nám podařilo vir opět utlumit.

„Chápu, že kritika bude vždy, ale prosím, pojďme to těch pár dnů vydržet, opět se spojit, ať ten vir zase utlumíme, jako se nám to povedlo před létem. Je zřejmé, že druhá vlna covidu letí celou Evropou, rekordní přírůstky hlásí řada zemí včetně těch, které prošly první vlnou výborně. Izrael, Slovensko. Kancléřka Merkelová sdělila tento týden, že se připravuje až na 19 tisíc pozitivních denně. Slovensko zavádí stav nouze od 1. října zatím na 45 dní,“ vyzývá Babiš.

Premiér také zareagoval na dotaz, jestli není jednodušší nechat vše komentovat epidemiology, aby v případě kritiky byl z obliga.

„Nevím, o čem mluvíte?! My musíme spolupracovat. Být jeden tým. Vždy jsem na názor odborníků dal, poslouchám je, mluvím s nimi od rána do večera. V první vlně se nám to vyplatilo, byli jsme vzorem možná i pro celý svět a teď to společně zase zvládneme. I přesto, že teď nebudeme zavírat provozy a nezavřeme ekonomiku. O tom jsem přesvědčený,“ zareagoval Babiš.

Zpolitizovaný koronavirus

Dalším tématem rozhovoru byla výhodnost či nevýhodnost situace koronaviru pro ANO v krajích. Novinář uvedl, že hnutí má možnost uplácet skupiny voličů typů důchodců pěti tisícovkami… Na tato slova však premiér tvrdě zareagoval.

„Prosím vás, neříkejte, že někoho uplácíme, my nikoho neuplácíme!“ skočil Babiš do řeči novináři.

„Nejhorší, co se nám mohlo stát s covidem-19, je, že se zpolitizoval. Ano, samozřejmě je to špatně. Tady jako kdyby ani nebyly krajské volby. V pondělí jsem byl v debatě na TV Nova a hodinu se bavíme o covidu-19. Je to politikum, opozice nás neustále napadá, co jsme měli a neměli udělat. Přitom oni nebyli schopni řídit tuto zemi ani v normálních časech. Takže je to absurdní. Teď bychom měli rozporů nechat, semknout se a spíš společně vyzvat obyvatelstvo, aby dodržovalo opatření v zájmu nás všech. Místo toho nás kritizují, ať uděláme cokoli. Takže krajské volby jsou o covidu-19, bohužel, a ne o tom, co jsme v krajích udělali anebo jaký máme program do budoucna,“ říká Babiš.

Krajské volby a daně

V závěru rozhovoru Babiš odpovídal na otázky ohledně krajských voleb a daní. V této části premiér uvedl, že opatření proti pandemii nedělají kvůli volbám, ale kvůli ochraně zdraví občanů.

I když je premiér Babiš obviňován ze zadlužování země a velkého utrácení jeho rezortů, vysvětluje, že jeho ministerstva naopak šetří. Novinář Babišovi připomněl, že předseda ČSSD Jan Hamáček mu řekl, že hnutí ANO v čele s ministryní financí šíleně rozhazuje.

„Tak to jste mě pobavil. Naopak, naše resorty šetří. To se mi ani nechce věřit, že to říkal. A ani se k tomu radši nechci moc vyjadřovat, je to koaliční partner. Snad všichni vidí, kdo co navrhuje, kdo s čím přichází. My chceme podpořit spotřebu a nechceme navyšovat daně. Naopak daně snižujeme. Sociální demokracie je chce zvyšovat,“ zareagoval Babiš.

Na závěr premiér také uvedl, že opozice má dnes jediný cíl a jediný program, kterým je odstranění Babiše.

„Můžu jen poprosit, ať lidé přijdou volit, že nemusí mít obavy. Stejně jako když jdou nakoupit do samoobsluhy. Naopak, ve volebních místnostech bude ochrana zdraví ještě na vyšší úrovni,“ uvedl na závěr.

Česká vláda vyhlásila nouzový stav

Česká vláda na středečním jednání rozhodla o vyhlášení nouzového stavu na dobu 30 dnů. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymula je zavedení nouzového stavu nutné kvůli potřebným plošným opatřením ke snížení reprodukčního čísla viru. Nouzový stav platí od pondělí 5. října.

Od pondělí 5. října v Česku znovu začíná platit nouzový stav, který má zabránit šíření epidemie koronaviru. Návrh ministra zdravotnictví Prymuly dnes vláda schválila.

Důvody zavedení nouzového stavu Prymula vysvětlil již dopoledne ve sněmovně. Podle něj by bez vyhlášení nouzového stavu mohla být koncem října ohrožena kapacita zdravotnických zařízení.

„Nouzový stav neznamená, že bychom zaváděli stejná opatření jako na jaře, která by vedla k zavírání obchodů, podniků a tak dále. Jsou to opatření, která se dominantně týkají volnočasových aktivit," uvedl Prymula.

Opatření týkající se škol vláda realizovala jinou formou. Budou reagovat na semafor, takže budou vyhlašována krajskými hygienickými stanicemi. V červených a oranžových regionech bude nařízena distanční výuka. V ostatních školách se ruší tělocvik a hudební výchova.

Zakazují se jakékoliv hromadné akce nad deset lidí ve vnitřních prostorech a nad dvacet u venkovních akcí. Výjimku mají divadla a filmová představení, která mohou nadále probíhat, kapacita je 500 lidí. Opery, muzikály a podobná představení, kde se zpívá, budou na 14 dnů zakázány.

Profesionální sportovní akce mohou probíhat, ale bez diváků. Maximální limit na zápase či utkání je 130 osob.

Nová patření platná od 5. 10. do 18. 10.

- Omezení vnitřních akcí nad 10 lidí;

- Omezení vnějších akcí nad 20 lidí;

- Středoškolská výuka v červených a oranžových okresech bude pouze distanční;

- U stolů v restauracích může být maximálně šest lidí;

- Ruší se hudební a tělesná výchova;

- Omezena budou muzikálová a operní představení, divadla a kina fungují dále, ale bez občerstvení.

Od 19. října se omezení dotkne i svateb a pohřbů, který se smí zúčastnit pouze 30 lidí.