„Za ten zákaz zpěvu mohu já.“ Bývalý ministr zavtipkoval o restrikcích. Ne všem je to ale k smíchu

Včera byla vyhlášena další opatření včetně nouzového stavu s platností od pondělí 5. října. Jedno takové opatření se týká zakázání produkce, při kterých se zpívá ve velké míře. Ministr zdravotnictví Roman Prymula totiž ve středu oznámil, že od pondělka budou zakázaná taková představení se zpěvem, jako je opera nebo muzikály.

„Jsou to produkce, kde je převážně zpěv. Neznamená to, když je představení, kde někdo na dvě minuty zazpívá,“ komentoval své rozhodnutí.

Dále vysvětlil, že zpěv je velmi riziková aktivita s tím, že jsou o tom důkazy jak z tuzemska, tak i ze světa.

Na toto opatření tak zareagoval i Jurečka, který zveřejnil úryvek z pohádky Pyšná princezna. Ten byl však nadabován a přizpůsoben situaci v České republice. „Za ten zákaz zpěvu mohu já. V pondělí jsem stál mši ve Staré Boleslavi za panem ministrem Prymulou. Zpíval jsem mu přímo ze zálohy a asi se mu některé texty nelíbily. Možná to byl přílišný důraz na sv. Václava a to, že s ním BUDE LÍP?“ napsal Jurečka.

Dále vyzval, aby lidé nevěšeli hlavy. Ačkoliv je situace vážná, jemu osobně se vždy líbilo, jak v Česku umíme brát tyto věci s humorem a nadhledem. „Společně to překonáme,“ napsal.

Na videu je král Miroslav, který potká ševce, jak si nahlas zpívá. Na otázku, co provádí, švec odpovídá: „Už jsem to nemohl vydržet. Musel jsem si odskočit zazpívat. Neviděls zprávy, viď? Jinak bys věděl, že pan plukovník Prymula zakázal zpívat.“

„Prý se tím šíří korona a kdesi cosi. Jo, tady se dějí věci. Počkej, až poznáš Prymulu,“ pokračoval dále.

S pochopením se však Jurečka nesetkal u všech. „Tohle není vtipný ani trochu,“ napsala Irena Macáková.

„Na tomhle už nic humorného nevidím. Je to jak u blbečků na dvorečku,“ uvedla Zdenulka Hanáková s tím, že si lidé neumí říct dost. Jurečka uživatelce i odpověděl. „Souhlasím, že situace není dobrá. Právě proto jsem to chtěl aspoň někdy vzít i trochu s humorem a povzbudit,“ uvedl a dodal, že se bude snažit udělat vše, co z opozice zvládnou.

Situace v ČR

Česká vláda na středečním jednání rozhodla o vyhlášení nouzového stavu na dobu 30 dnů. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly je zavedení nouzového stavu nutné kvůli potřebným plošným opatřením ke snížení reprodukčního čísla viru. Nouzový stav platí od pondělí 5. října.

„Nouzový stav neznamená, že bychom zaváděli stejná opatření jako na jaře, která by vedla k zavírání obchodů, podniků a tak dále. Jsou to opatření, která se dominantně týkají volnočasových aktivit," uvedl Prymula.

Opatření týkající se škol vláda realizovala jinou formou. Budou reagovat na semafor, takže budou vyhlašována krajskými hygienickými stanicemi. V červených a oranžových regionech bude nařízena distanční výuka. V ostatních školách se ruší tělocvik a hudební výchova.

Zakazují se jakékoliv hromadné akce nad deset lidí ve vnitřních prostorech a nad dvacet u venkovních akcí. Výjimku mají divadla a filmová představení, která mohou nadále probíhat, kapacita je 500 lidí. Opery, muzikály a podobná představení, kde se zpívá, budou na 14 dnů zakázány.

Profesionální sportovní akce mohou probíhat, ale bez diváků. Maximální limit na zápase či utkání je 130 osob.