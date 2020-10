Dánské okradení slávistů? Vondra z ODS se pustil do Slovinců a Novotný slibuje dopis na UEFU

O čem mluvíme? Včera krátce před půlnocí se v dánském Herningu udála krádež roku. O Ligu mistrů a s ní spojené miliony na stadionu domácího Midtjyllandu bojovala pražská Slavia. I když její výkon měl daleko do optimálního, sešívaní do 84. minuty bojovali o vytoužený postup. A pak to přišlo.

Po chybě slávistického hráče Traoreho, který se ukopl a poslal míč zpět před brankáře Koláře, spadl míč na ruku Holeše a slovinský rozhodčí Skomina po právu odpískal penaltu. K té se postavil domácí Sory Kaba, ale Kolář jeho ránu vystihl a vyrazil… A teď přišlo to, kvůli čemu je slovinský rozhodčí Skomina a jeho kolega u videa v Česku nenáviděným člověkem.

Po několika sekundách slovinský rozhodčí hru přerušil a ukázal na penaltový puntík před brankářem Kolářem. Slávistické lavičce a hráčům udělil několik žlutých karet za protesty a nechal penaltu opakovat. Kruté? Podle informací jeho kolegy u videa Kolář v době kopu již nestál na brankové čáře. Dostupné záběry to sice potvrzují, ale jedná se o několik centimetrů… A tak se dánský Midtylland z opakovaného penaltového kopu dostal do vedení a nakonec zničeným slávistům přidal ještě dva góly a postoupil do Ligy mistrů. Sešívaní se musí spokojit se skupinou Evropské ligy.

Národ se bouří

Na sociálních sítích se objevují hněvné komentáře nejen sportovních fanoušků, ale dokonce politiků. Evropský poslanec za ODS Alexandr Vondra označil Slovince za oportunistické svině.

„Slavie je mi dneska upřímně líto. Zaříznul ji slovinský rozhodčí. Vždycky jsem říkal, že Slovinci dokážou být oportunistický svině. Viz například chování k turistům tranzitujicim do Chorvatska. Dneska se to zas potvrdilo...“ píše na Twitteru.

Starosta pražských Řeporyjí se zase chystá psát dopis, jeho „proslulé“ dopisy Číně a Rusku si lidé pamatují, nyní to však schytá UEFA.

„To bude dopis na UEFU. Čína hadr!“ napsal večer na Twitteru, jak sám dodal, chtěl ho napsat hned, ale jelikož měl čtyři zelené, dva rumy, tak to nechá až na dnešek.

K celé slovinské polízanici se vyjádřil také sportovní komentátor Jaromír Bosák, který, jak sám píše, se na zápasy českých mužstev snaží koukat nečeskýma očima. Za středověku by však rozhodčího zavřel do klády.

„Vždy se snažím na zápasy českých mužstev koukat ‚nečeskýma´ očima. Ale to, co předvedl Skomina, to bylo něco, za co by se ve středověku zavíralo do klády a v zimě koupalo v koši ve Vltavě. Ano, chyby Koláře a Traorého byly primární, ale italští muži od VAR i Skomina jsou zločinci,“ píše Bosák na Twitteru.

Bořil chce do finále Evropské ligy

Podobných komentářů dnes na sociálních sítích najdeme hromadu, ale jak to vidí přímí aktéři zmíněného zločinu?

Kapitán sešívaných Jan Bořil již mluví o finále Evropské ligy, kam by svůj tým chtěl dovést.

„Byla penalta, Koli ji krásně chytil. Co se stalo pak, ani nechci komentovat, hrůza, děs. Jsem hrozně zklamaný. Máme alespoň Evropu, chtěli jsme Ligu mistrů, byl to náš sen. Alespoň se popereme v Evropské lize a doufám, že dojdeme až do finále,“ uvedl kapitán sešívaných po utkání.

Samotný brankář Kolář celou situaci označil za prasečinu a nechápe, jak se takové věci mohou dít na nejvyšší úrovni.

„Prasečina největšího kalibru. Nechápu, že se něco takového může na podobné úrovni stát. Řekl mi, ať mlčím, že mu u videa jasně řekli, že jsem byl skoro krok před čárou. Sám jsem se na to přitom teď díval a stál jsem na čáře,“ řekl Kolář před kamerou těsně po zápase.

A co na to pravidla? „V okamžiku, kdy míč byl kopnut, musí se brankář bránícího družstva alespoň části jedné nohy dotýkat brankové čáry. Pokud není nohama přímo na zemi (je ve výskoku), musí být nad brankovou čárou,“ uvádí fotbalová pravidla.

Před touto sezónou navíc došlo k úpravě pravidel a brankáři získali více volnosti. Dříve museli mít na čáře obě nohy, aktuálně stačí jen jedna… Navíc může být i ve vzduchu na úrovni čáry.

Jak uvedl kapitán Jan Bořil, chtějí nyní slávisté předvést velkou jízdu v Evropské lize. Své soupeře v této soutěži se sešívaní dozvědí při losu 2. října. První skupinové zápasy jsou na programu 22. října. Již je jisté, že Česko bude mít v Evropské lize minimálně dva zástupce (Sparta postoupila z českého poháru přímo do skupiny Evropské ligy). Dnes své rozhodující zápasy o postup do skupiny sehrají také Liberec a Plzeň.

