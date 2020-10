Kuras vysvětlil, proč muslimové často útočí na Evropanky kvůli vzhledu, a vytáhl děsivá čísla z Francie

Co vede mladé migranty k tomu, že napadají ženy za to, že jsou sexy? Co udělat pro to, aby přijali evropská měřítka a normy? Na tyto a další otázky v novém rozhovoru pro Parlamentní listy odpověděl publicista a spisovatel Benjamin Kuras.

Příběhy o tom, jak muži s „imigračním pozadím“ útočí na Evropanky, se v médiích objevují již několik let. Kuras po otázce novináře o nedávném incidentu ve francouzském Alsasku, kde byla napadena žena jen proto, že měla krátkou sukni, poznamenal, že podobné útoky se dějí ve Francii denně.

„Zopakujme si, co přesně se stalo,“ řekl spisovatel. „22letou studentku jménem Elisabeth bílého dne na ulici ve Štrasburku napadli ,tři mladí muži` se slovy ,koukejte na tu děvku v sukni` (,pute en jupe`). Když se ohradila, co si to dovolují, dostala odpověď ,zavři tu svou špinavou hubu, skloň oči a mlč`. Pak ji dva chytli za paže, třetí ji uhodil do tváře a způsobil jí modřinu pod okem. A hned utekli. Událost sledovalo nejmíň tucet lidí a nikdo jí nepřišel na pomoc, ani se nikdo z nich nenabídl dobrovolně policii jako svědek,“ popsal událost ve Francii Kuras.

S odkazem na štrasburskou městskou správu uvedl, že takové útoky jsou časté (za letošní rok jich bylo hlášeno 280) a že sotva desetina takto napadených žen se to obtěžuje hlásit na policii. „Městská správa označila Elisabeth za hrdinku, že si troufla s tím jít i do médií. Bývalá starostka Štrasburku to komentovala slovy ,takovéto ohavné činy se množí do alarmujících rozměrů`,“ dodal Kuras.

Publicista zdůrazňuje, že žádný veřejný záznam neuvádí, že by ti tři mladí muži byli specificky muslimové nebo imigrantského původu, taková informace je ve Francii nezákonná. „Dá se to jen vágně odvodit z nedávného prohlášení Macronovy vlády specificky kritizujícího ,islámský extremismus, pro jehož hodnoty není ve francouzské společnosti místo`. Tedy oklikou přiznání, že mezi takové islámské extremistické hodnoty patří i násilí na ženách. No a taky k tomu přispívá vědomí, že mladí, nadržení muslimové holt takovéto věci dělávají. Ale byla by sranda, kdyby policie zjistila, že té děvčici nafackovala banda mormonských kazatelů nebo ultraortodoxních rabínů. Ti se taky neradi dívají na blyštivá stehýnka studentek v minisukních,“ pokračoval.

Pak spisovatel odpověděl na otázky o tom, proč mladí migranti napadají ženy za to, že jsou sexy, a jak by to šlo v Evropě změnit.

„Islámská kultura a islámské právo staví ženy obecně do podřízeného postavení, a ženy nemuslimské někam úplně na dno společenského žebříčku. Vůči evropským ženám projevujícím přirozené sebevědomí a svobodu sexuálně nadržení a neuspokojení mladí muslimové cítí vztek, přiživovaný komplexem méněcennosti vůči ženám, který se pak projevuje v krajních případech znásilněním, v mírnějších případech drobným násilím jako modřina pod okem,“ vysvětlil Kuras.

„A co udělat proto, aby přijímali naše normy? Nejbezpečnější a nejsamozřejmější by bylo je sem nepouštět, nemáme k tomu žádný přirozený důvod, ani historickou morální povinnost. A když už jsme je sem pustili, soudit takové činy podle přísnějších sazeb, než jsou ty dva roky, které tu dostal jeden migrant za znásilnění,“ dodal.