Nová kniha: Karel Gott hledal cestu k Havlovi. Babišovi díky za krásné rozloučení s Mistrem

Nová kniha nese název: Poslední roky s Karlem. Autory jsou Luboš Procházka a Dominika Gottová. Podtitul knihy zní: Otevřená zpověď mistrových nejbližších. V publikaci se mimo jiné popisuje Mistrův vztah s bývalými prezidenty i současným předsedou vlády Andrejem Babišem. Je v ní také odražen Gottův velký zájem o politiku a fungování světa.

„O tátovi bylo známo, že se zajímal důkladně o politiku a o chod světa. Uměl díky svému úžasnému hlasu a šarmu galantně proplouvat mezi režimy. Měl své slavné teorie o iluminátech, o kterých dokázal mluvit hodiny a hodiny. Pořád jsem od něj slýchávala, že všechno je jinak a že jsem velmi naivní ve svém pohledu na politiku,“ píše v knize Gottova nejstarší dcera.

Podle jejích slov Mistr neměl příliš rád bývalého prezidenta Václava Havla. Nakonec ale došlo na to, že ho pozval k sobě domů.

„Ale co si vybavuji přesně, je jeho vyprávění o tom, že mnoho let neměl příliš v lásce Václava Havla. Jednou totiž vyšel nějaký článek o tom, že Havel to měl snazší než on. Že Havel si mohl v době temna psát do šuplíku, ale kdyby se táta nějak vzepřel, tak měl se svou kariérou konec. Ale mám pocit, že během let svůj názor na Havla změnil, protože ho dokonce pozval i domů na Bertramku. Myslím si, že v té době už byl s Ivanou a měl děti,“ uvedla dále dcera Dominika a dále napsala: „Pak jsem také viděla bývalého prezidenta Havla na oslavě tatínkových sedmdesátin v pražském hotelu Ambassador. Pamatuji si, že tehdy mu tam Václav Havel říkal: Když jste měl čtyřicetiny, seděl jsem ve vězení! Při padesátinách jsem také seděl! Když vám bylo šedesát, byl jsem nemocný! Tak jsem konečně tady, na vašich sedmdesátinách!“

Gottová v knize také uvedla, že Mistr nekritizoval bývalého prezidenta Václava Klause, ani současného prezidenta Miloše Zemana.

„Pokud jde o prezidenty Václava Klause nebo Miloše Zemana, ty nikdy nekritizoval. Vím ale, že nepřímo při volbách v roce 2013 podpořil prezidenta Miloše Zemana, čehož se pak zalekl, a nějakým způsobem se bránil tím, že jeho jméno přesně nevyslovil. Nevím, co se přesně stalo, ale vím, že to doma táta hodně řešil,” stojí v knize o Miloši Zemanovi.

Dominika Gottová se neopomněla vyjádřit ke vztahu mezi jejím otcem a současným předsedou vlády Andrejem Babišem, jenž Mistrovi v minulosti sponzoroval turné a účastnil se křtu nové desky. Udržovali prý pravidelné kontakty.

„Ještě bych se ráda vyjádřila ke vztahům tatínka a Andreje Babiše. Vím, že ho současný premiér měl velmi rád a dokonce mu sponzoroval dvě turné. Také mu křtil v pražské pasáži Koruna desku Láska je nádhera. Táta se s ním pravidelně setkával i u něj doma v Průhonicích. Ale jakmile se na pana Babiše vyvalila řada potíží, začal se s ním potkávat méně. Bál se, aby s ním nebyl nijak výrazně spojovaný. Každopádně se tady sluší a patří panu Babišovi poděkovat za vynikající organizaci tatínkova pohřbu ze strany státu,“ napsala dcera Mistra.

Vztah Gott – Zeman

V nedělním rozhovoru pro Pressklub Frekvence 1 o Karlu Gottovi zavzpomínal také současný prezident Zeman.

„V knize Poslední roky s Karlem její autoři píšou o tom, že k Václavu Havlovi hledal Karel Gott cestu, s Václavem Klausem měl vztahy korektní, jak to bylo s vámi? Vím, že jste jeho podporovatel,“ tázal se prezidenta moderátor.

Miloš Zeman v odpovědi na otázku ocenil, jak Mistr vůči jeho osobě vystupoval.

„Vzpomínám si, jak mně sám zavolal, poděkoval za blahopřání k osmdesátinám a velmi se mi líbilo, když v televizi říkal ‚ať žije pan prezident‘. To víte, jsem ješitný člověk a od Mistra Gotta tohle zalichotilo,“ odpověděl úřadující český prezident.

Miloš Zeman mimo jiné tké zopakoval své pozvání pro rodinu Karla Gotta na zámek do Lán.

Mistr Karel Gott

Karel Gott se narodil v roce 1939 v Plzni. Během své pěvecké kariéry se proslavil nejen v Československu, následně v Česku a na Slovensku, ale i za hranicemi. Velmi populární byl například v Německu či Rusku.

Byl držitelem mnoha cen Zlatý slavík a dalších ocenění. Videa k jeho písničkám na internetu nabírají desítky milionů zhlédnutí.