Xaver Veselý a kauza s Vandasem: Podle ČRo i Rady ČRo neporušil kodex veřejnoprávní instituce ani předvolební pravidla

Poté, co se internet obletěla fotografie, na níž byl člen Rady České televize a moderátor Luboš Xaver Veselý s kontroverzním politikem Tomášem Vandasem, strthla se vlna reakcí. Následně jej někteří obviňovali z působení ve prospěch určitého politického hnutí nebo z toho, že porušil kodex veřejnoprávní instituce. Zřejmě to tak ale nebude.

Nyní se totiž objevily informace o tom, že Veselý tímto svým činem na Vlasteneckém setkání neporušil kodex této veřejnoprávní instituce, ani předvolební pravidla. Uvedl to Český rozhlas i Rada ČRo. Na kauzu v minulosti několikrát reagoval i sám aktér Veselý, který prohlásil, že se za svůj život vyfotil už s řadou lidí a nevidí v tom problém. Podle jeho slov totiž odmítá kádrovat, což ale na druhou stranu v žádném případě neznamená, že by souhlasil s postoji radikálů.

„Toto ustanovení by mohlo být v krajním případě posuzováno jako porušení pravidel, byť by šlo skutečně o hraniční případ. V situaci, kdy ovšem následně (s odstupem dvou dnů) moderátor Veselý veřejně Tomáše Vandase odsoudil, včetně jeho politických aktivit, nelze o podpoře hovořit. Došlo dokonce k opaku, tj. k odsouzení kandidujícího politického subjektu, což je nestandardní přístup, který se paradoxně mohl dostat do konfliktu s pravidly z opačné strany, ale v daném případě bylo ohrazení se namístě v reakci na to, že pan Vandas fotografii uveřejnil a vyvolal tak zdání možné podpory,“ objasnil případ ředitel regionálního vysílání.

Zmiňme, že i přes to, že předvolební pravidla Českého rozhlasu ukládají spolupracovníkům Českého rozhlasu nevyjadřovat podporu politickým subjektům, Xavera se to zřejmě netýká. Ten byl kritizován zejména za to, že se jako spolupracovník ČRo nechal zvěčnit na fotografii s aktivním politikem, který kandiduje v nejbližších volbách, přičemž tato fotka byla následně prezentována veřejnosti. Ředitel regionálního vysílání Jan Menger se ale nechal slyšet, že v případě společné fotografie Xavera Veselého s Vandasem se jednalo o hraniční případ.

Kromě toho Jan Menger ještě podotkl, že k osobní kritice kandidujícího subjektu nedošlo ve vysílání Českého rozhlasu, ale v rámci soukromé obrany pana Veselého.

Ve prospěch známého moderátora hrálo i to, že Tomáš Vandas sice je předsedou DSSS, ale v krajských volbách sám nekandiduje. Kromě toho Veselý na dané akci veřejně nevystoupil, pouze se na ní vyfotil s několika lidmi. Tato fotografie pak byla na sociálních sítích zveřejněna bez jeho souhlasu.

K věci se vyjádřil také předseda Rady Českého rozhlasu Miroslav Dittrich, který uvedl, že by radní měli hodnotit práci zaměstnanců rozhlasu pouze v jeho vysílání.

„V této souvislosti upozorňujeme, že Rada Českého rozhlasu má primárně kontrolovat hospodaření Českého rozhlasu a dodržování zákona či kodexu. Radě jako demokratickému orgánu nepřísluší vyjadřovat se k tomu, s kým se zaměstnanci či spolupracovníci Českého rozhlasu ve svém volném čase smějí či nesmějí stýkat, které akce mohou navštěvovat, a které nikoli. Pokud by radní jakkoli ingerovali do osobnostních práv zaměstnanců a spolupracovníků Českého rozhlasu, mohli by se obvinění například z extremismu naopak dočkat sami,“ zareagoval na stížnosti.

Šarapatka: Veselý nejednal v souladu se zákonem

„Dnešního setkání místního ‚landsmanšaftu‘ v Příčovech se zúčastnil člen Rady ČT, moderátor ČRo Veselý s TÍM Vandasem. Člen Rady nesmí mít funkce v politických stranách nebo v politických hnutích, ani nesmí působit v jejich prospěch při výkonu své funkce v Radě,“ citoval tehdy Šarapatka zákon o ČT, § 5.

Svůj názor vyslovil i jiný radní a Xaverův kolega, Zdeněk Šarapatka . Ten si stojí za tím, že Veselý nejednal v souladu se zákonem.

Proti jeho slovům se už tehdy obořil sám Xaver, který snímek s Vandasem okomentoval tak, že pokud ho někdo požádá o společnou fotku, tak nevidí důvod, proč odmítat.

„Šel jsem se podívat na akci, o které jsem už roky slyšel a chtěl jsem natočit reportáž na Youtube a to jsem také udělal a hned po akci uveřejnil. Jinak, kdokoli mě požádá o fotografii – vyhovím. Už třeba proto, že i pan Vandas možná platí koncesionářské poplatky a má právo se třeba na něco zeptat,“ vysvětlil Luboš Xaver Veselý a svým kritikům vzkázal: „Aby bylo jasno, já jsem ho o fotografii nežádal. Očekávám omluvu, ale toho se od soudruha – kádrováka nedočkám...“

Dovětek Veselého

To však nebylo vše. Veselý se následně od Vandase jasně distancoval a uvedl, že je „založením na úplně jiné straně barikády“, jen mu bylo v tu chvíli hloupé říci, že se s ním nevyfotí.

„A neřekl bych to asi nikdy. Protože mám pocit, že je to i tak trošku slušnost,“ podotkl s tím, že okamžik, kdy se Vandas přišel vyfotit, mu nebyl příjemný. Následně pokračoval: „S panem Vandasem já nemám společného vůbec nic. Naopak to, co on dělá a jak se prezentuje, z toho se mi vždycky zvedal kufr, vždycky jsem tím opovrhoval a jak jsem řekl, i v tu chvíli to nebylo příjemné.“

Navíc zdůraznil, že se Vlasteneckého setkání účastnil jako soukromá osoba, nikoliv za XTV, ČRo nebo snad Radu ČT.

„Já se chci důrazně ohradit proti tomu, že umístěním fotky na sítě vytváří Vandas nějaký klamný dojem, že já bych podporoval něco takového. V životě ne, naopak. Byl bych rád, kdyby se to k těmto lidem doneslo. Já si myslím, že takováto ideologie tady nemá místo. Velmi mě potěšilo, když soud tady tuto kapitolu už jednou uzavřel s výsledkem, který mně konvenoval. Já těmato lidma opovrhuju a je to každopádně poučení do budoucna. Nevím, jak se tomu vyhnout, já jsem se v minulosti vyfotil s kdekým,“ dodal posléze Xaver.