Výrok Vondry o Slovincích má dohru. ODS již není podle novinářů volitelná strana. Zavání to tam prý bolševismem

Včera jsme psali o tom, že pražská Slavie byla vyřazená z Ligy mistrů v Dánsku kvůli kontroverznímu rozhodnutí slovinského rozhodčího. Situace pak vyvolala hněvnou reakci europoslance Alexandra Vondry, jenž označil Slovince za oportunistické svině, a schytal tím kritiku. Šéf ODS Fiala se za něj postavil. To ovšem vzbudilo další vlnu pobouření.

Fotbalový zápas s dánským Midtjyllandem ve středeční odvetě play-off o Ligu mistrů skončil prohrou Slavie Praha, který ovlivnil sporný okamžik, když slovinský rozhodčí Damir Skomina nechal opakovat penaltu, kterou předtím brankář Kolář chytil, ale v době kopu stál několik centimetrů před brankovou čarou.

„Slavie je mi dneska upřímně líto. Zaříznul ji slovinský rozhodčí. Vždycky jsem říkal, že Slovinci dokážou být oportunistický svině. Viz například chování k turistům tranzitujicím do Chorvatska. Dneska se to zas potvrdilo...,“ reagoval na rozhodnutí Skominy europoslanec ODS Alexandr Vondra.

Emotivní reakce europoslance pak očekávaně nebyla ponechána bez povšimnutí mezi dalšími politiky. Proti výroku o Slovincích se například ohradil předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Žádný národ si nezaslouží takhle sprosté a paušalizující odsouzení. Jsem docela v šoku, že tohle dokáže vyslovit bývalý Havlův poradce, ministr zahraničí a ministr obrany,“ napsal na Twitteru.

Docela se ohražuji. Žádný národ si nezaslouží takhle sprosté a paušalizující odsouzení. Jsem docela v šoku, že tohle dokáže vyslovit bývalý Havlův poradce, ministr zahraničí a ministr obrany. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) September 30, 2020

Šéf ODS Petr Fiala se však Vondry zastal. „Byla to emotivní reakce velkého slávistického fanouška na podivné rozhodnutí rozhodčího. I politici milují fotbal, fandí a občas zoufale vykřiknou nad křivdou vůči jejich týmu. Paušalizovat se samozřejmě nemá – ani v politice, ani ve fotbale. Víc se k tomu ale nemá cenu vyjadřovat. Sašu Vondru opravdu nepodezírám ze žádné nenávisti,“ vzkázal ve středu předseda občanských demokratů Seznam Zprávám.

Z vysvětlení tedy vyplývá, že se jednalo zejména o nadsázku fotbalového fanouška. Ta však nenašla žádné pochopení u slovinského redaktora České televize Teodora Marjanoviče, kterého výrok Vondry jednoznačně urazil.

„Takže podle Alexandra Vondry jsem oportunistická svině. Díky, Sašo. Považoval bych to za úsměvný blábol, který by nestál za reč, kdyby se toho výroku nezastali lídři ODS. ODS je nevolitelná strana,“ shrnul na svém Facebooku Teodor Marjanovič.

S názorem redaktora ČT souhlasil i další novinář a zároveň přednášející na New York University v Praze Tomáš Klvaňa. Ten se navíc ohradil i proti Fialovi, jehož vysvětlení ohledně Vondrových motivů ke zveřejněnému výroku nepovažuje za dostačující.

„Je to děsný, Tedíku. A nejhorší jsou na tom ty výmluvy, namísto toho, aby se normálně lidsky omluvili. Fiala, Havelková a další by se měli stydět,“ vzkazuje Tomáš Klvaňa.

V komentářích pod příspěvkem se pak mezi sledujícími novináře rozjela diskuze. Někteří souhlasili s tím, že by se lídři strany ODS měli omluvit za veřejný výrok svého člena.

„Že se strana za někoho postavila mně zavání trochu bolševismem. Ano, pan Fiala se snažil tu trapnou záležitost poněkud odlehčit (jako by na nás pomrkával: ,On ten Saša byl možná trochu pod parou, pochopte ho, slávistu´). Lepší by samozřejmě bylo, kdyby přiměl Vondru k jasné omluvě,“ domnívá se Michal Černý.

Uživatel Facebooku David Smutný si ale celkově myslí, že kritika ODS založená jen na emotivním výroku poslance není vůbec opodstatněná.

„Myslím, že A. Vondra má dostatečně známou historii na to, aby ho někdo podezříval z paušální nenávisti vůči jakémukoliv národu. Na emotivní hospodské nadsázce u fotbalu stavět útok proti ODS, mi přijde zoufalé,“ napsal Smutný.