Prohrála Slavia spravedlivě? Ministr Prymula je pod palbou kritiky

Ale co si tedy politik o prohře Slavie vůbec myslí? Ve svém videozáznamu zveřejněném na Twitteru totiž prohlásil, že ani nemůže říct, jestli český tým prohrál spravedlivě či ne, a to zejména proto, že zápas vůbec nesledoval.

„Co se týká stávající prohry Slavie, tak bohužel musím říci, že jsem ji neviděl, přestože se řady zápasů Slavie buď zúčastním anebo je vnímám, ale teď z hlediska velké zátěže jsem to nestihl, takže nemůžu komentovat, jestli to bylo správně nebo nikoliv,“ řekl Prymula.

Natáčet video pro komentář podobného druhu však nepřišlo sledujícím Prymuly vhodné, jelikož politik by se podle jejich názoru měl zabývat výlučně a bezprostředně tím, co stanoví jeho funkce ministra zdravotnictví. Na adresu Prymuly se tak strhla vlna kritiky.

„Kolik toto video stálo daňové poplatníky? Kolik lidí se na tom podílelo? Proč pan ministr neřeší pandemii a vyjadřuje se mimo svůj hlavní obor?“ zeptal se Radim Hasalík.

„Vůbec nechápu, co je tohle za kravinu a koho by to mělo zajímat... Nechcete raději lépe odvádět svou práci? Aby se omezení a opatření od pátečního rána nevydávala ve čtvrtek o půlnoci ... nebo aby se triviální otevírací doba pro seniory neměnila 3-4x. To by bylo mnohem lepší..!“ napsal další uživatel.

Podle některých se Prymulův čin dokonce ani nelišil od toho, co předvedl europoslanec Alexandr Vondra, který v rámci své emotivní reakce na výsledek zápasu označil Slovince za „oportunistické svině“.

„Jste ještě pořád ministr zdravotnictví, jo? Nebo to nesype, tak se chcete přisrat do fotbalu? Nebo ze sebe Saša Vondra udělal malýho blbce a vy se ho snažíte předehnat? Jinak kdybyste neměl do čeho píchnout, tak připomínám - více než 3000 nakažených denně,“ napsal David D.

Další uživatelé poukazovali hlavně na záměrný charakter ministrova zveřejněného komentáře, který podle nich měl přispět k vytvoření pozitivního image politika.

„Ukazuje lidu, že kvůli permanentnímu nasazení nestihl fotbal,“ všimla si Martina Kroufková.

„Takhle vypadá zlepšení komunikace vlády,“ poznamenal Rytíř s oškubaným kuřetem.

„To už fakt Márovi úplně haraší? V takovéto situaci fakt nikdo nepotřebuje ,prima’ souseda od vedle, s kterým si pokecá o fotbale. Teď je potřeba důvěryhodný odborník, který dokáže lidi uklidnit a dávat přesné informace. Běžte už s vaším stupidním ,lidovým’ PR do pr... ,“ vzkázala Lenka.