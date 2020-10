Další smutná zpráva: Zemřel Karel Fiala, který se proslavil díky roli Limonádového Joea

Podle nejnovějších informací dnes navždy odešel český herec a zpěvák Karel Fiala. Někdejší hvězdě karlínské opery bylo 95 let. O jeho smrti informoval server iRozhlas.cz a ČTK ji potvrdil i jeho bývalý herecký kolega Ladislav Županič.

Smutnou novinku dnes potvrdil někdejší ředitel Hudebního divadla Karlín Županič, který uvedl: „Volala mi paní Vlková, jeho manželka, že dnes ráno odešel.“

Županič se sviděl, dle svých slov, naposledy počátkem letošního srpna. Už tehdy byl ale pětadevadesátiletý herec ve špatném zdravotním stavu.

Fialu, narozeného 3. srpna 1925, měli diváci spojeného zejména s rolí Limonádového Joea ze stejnojmenného filmu. Tato postava dle něj byla osudovou rolí. Najednou se tak tento ne příliš známý tenor rázem stal hvězdou stříbrného plátna a následoval jej dav fanynek.

Připomeňme, že filmové zpracování „koňské opery“ v kinech zhlédlo až 4,5 milionu diváků, přičemž další miliony se bavily při nesčetných reprízách v televizi. Pokud jde o divadelní hru, ta se dočkala čtyř desítek nastudování. Ve dvou z nich si zahrál také Fiala, když v roce 2001 v ABC poprvé ztvárnil otce Kolaloku.

Herec slavil rovněž úspěchy i na jevišti Hudebního divadla v Karlíně, a to od 50. let minulého století. Během čtyř dekád tam snad nebyl muzikál, v němž by Fiala neměl jednu z hlavních rolí. Za celoživotní přínos muzikálu získal v roce 2013 cenu Thálie.

Fiala hrál také Dalibora v přepisu Smetanovy opery, objevil se v pohádkách Dařbuján a Pandrhola a Labakan nebo v dramatu Martina Friče Povodeň. Zajímavé přitom je, že se k úspěšné herecké a pěvecké kariéře dostal vlastně náhodou. Narodil se totiž v rodině kominického mistra a málem šel ve šlépějích svého otce.

Dotyčný se narodil v Ostravě a do pěti let vyrůstal v Hrušově. Poté se s rodinou přestěhovali do Chuchelné na Opavsku, kde tatínek získal místo kominického mistra.