Velký víkendový nárůst případů: Přibylo 2 556 nově nakažených

Jak již bylo naznačeno, první případy nákazy koronavirem se v naší republice objevily v první březnový den. Od té doby však počet nemocných vzrostl a testy odhalily nákazu již u 80 605 lidí. V současné chvíli Česko registruje 40 821 aktivních případů.

Dobrou zprávou ale je, že se z nemoci podařilo uzdravit již 39 073 lidem. U většiny nemocných má tato nemoc ale naštěstí lehký průběh. I tak se ale plní nemocniční lůžka lidmi pozitivními na covid-19. Nyní je tak v nemocnicích, dle posledních údajů ministerstva, hospitalizováno 1198 lidí. Stav 245 z nich přitom lékaři označují za těžký.

Bohužel však u nás na toto onemocnění zemřelo již 711 lidí, z toho pět v sobotu. Celkem bylo provedeno 1 433 997 laboratorních testů. Tento údaj je však starší a bude aktualizován průběžně – ministerstvo by jej mělo zveřejnit dnes vpodvečer.

Připomeňme, že včerejší nárůst byl nejvyšší, pokud jde o víkendové dny. Pokud jde o to, kdy testy odhalily vůbec nejvíc případů nákazy za jediný den, bylo to tento pátek (3792). I předchozí den se nesl v podobném duchu, jelikož testy odhalily 3 493 nových případů.

Co se týče ohnisek v Česku, nyní se nákaza nejvýrazněji šíří na Uherskohradišťsku. Právě tam totiž připadá za poslední týden na 100 000 obyvatel téměř 375 případů. Následuje Benešovsko s 261, Liberecko s 221 a na Hodonínsku je evidováno zhruba 219 případů na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci bylo rozhodnuto, že od pondělí 5. října začne v Česku platit nouzový stav. O jeho zavedení, které má trvat měsíc, ve středu 30. září rozhodla vláda. Stejně tak od pondělního dne začnou na dva týdny platit nová omezení, která ovlivní provoz škol, trávení volného času, kulturní, sportovní a další hromadné akce, svatby i bohoslužby.

Za zmínku stojí také to, že dle slov ministra zdravotnictví Romana Prymuly by měla být příští týden představena výhledová strategii k onemocnění covid-19. Podotkl také, že žádná další opatření by se v následujících 14 dnech, kdy bude například uzavřena většina středních škol v zemi a omezí se hromadné akce, přijímat neměla.