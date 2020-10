Od zítřejšího dne bude v Česku platit nouzový stav. Co se změní?

Podle rozhodnutí vlády by měl nouzový stav platit po 30 dní, tedy do začátku listopadu. Ministr zdravotnictví Roman Prymula vyhlášení stavu nouze zdůvodnil snahou zbrzdit tempo růstu počtu nemocných. Kromě toho ministerstvo nouzový stav potřebuje k tomu, aby mohlo zapojit do práce spojené s onemocněním covid-19 studenty medicíny. Spousta zdravotníků je totiž nyní v karanténě.

Opatření během nouzového stavu

Pokud jde o avizovaná opatření, mělo by k nim patřit například uzavření středních škol v rizikových oblastech nebo zákaz hromadných akcí ve vnitřních prostorách nad deset lidí, venku nad 20. Stejně tak platí jisté omezení i v restauracích, v nichž bude moci u jednoho stolu sedět maximálně šest lidí.

Zaměříme-li se ještě na školy, v okresech, které jsou na covidovém semaforu vyznačeny červenou nebo oranžovou barvou, se v pondělí na dva týdny uzavřou střední školy. Praktická výuka ale bude moci ve školách probíhat. Dále by se na základních školách měla 14 dnů učit hudební výchova bez zpěvu. Stejně tak bude omezen i tělocvik – na druhém stupni by měl probíhat venku. Na prvním stupni zůstávají podmínky pro TV stejné. Co se ale týče středních škol a konzervatoří, na nich budou také probíhat výuky HV bez zpěvu. Jedná se přitom o školy, které zůstanou otevřené. V červených a oranžových okresech se od pondělí přejde na výuku na dálku, což se bude kromě středních škol týkat i základní umělecké školy a vyšší odborné školy. Školní družiny by však měly fungovat normálně.

Jisté omezení se týká i zájmových kroužků. Ty by se měly omezit jen pro skupiny nanejvýš deseti účastníků uvnitř a dvaceti venku. Na to pak navazuje další opatření, a sice zákaz hromadných akcí nad zmíněné počty osob. Výjimku bude platit jen pro členy jedné domácnosti, práce v zaměstnání či podnikání nebo zastupitelstva a jednání státních orgánů či soudů. Omezení se netýká posiloven nebo aquaparků.

Lidé si také dále budou moci zajít do divadla nebo kina, kde budou moci hrát až pro 500 lidí. V tomto případě však bude platný zákaz přestávek na občerstvení. Omezení se dotkne jen představení se zpěvem, jako je opera nebo muzikály.

A jak je na tom sport? Bylo rozhodnuto, že sportovní utkání se budou moci konat, avšak bez diváků. Na stadiony budou smět sportovci, realizační týmy, personál zabezpečující utkání a média do počtu 130 lidí. V případě zájmové činnosti, kdy se sejdou například lidé po práci a chtějí si zahrát fotbal, je jejich počet omezen maximálně na 20.

V neposlední řadě zmiňme také, v nichž bude moci být od pondělí u jednoho stolu maximálně šest lidí. Platí také to, že bary a restaurace stále musí zavírat ve 22:00 hod a do svých prostor mohou vpustit jen tolik lidí, kolik mají míst k sezení. Obchodů se nová opatření netýkají.

Opatření se dotkne také církevních shromážděních, jejichž počet bude na dva týdny omezen maximálně na 100 osob s dodržováním rozestupů. Při církevních obřadech nemají zaznívat zpěvy.

Scénář z jara se opakuje

Připomeňme, že nouzový stav byl v naší zemi vyhlášen již během první vlny epidemie, a sice na jaře. Tehdy jej vláda vyhlásila 12. března a následně jej za souhlasu Sněmovny několikrát prodloužila. Nakonec byl nouzový stav ukončen 17. května, tedy po 66 dnech trvání.

Koronavirus v ČR

Od chvíle, kdy se u nás v neděli 1. března objevily první případy koronaviru, počet nemocných vzrostl a testy odhalily nákazu již u 80 605 lidí. V současné chvíli Česko registruje 40 821 aktivních případů.

Dobrou zprávou ale je, že se z nemoci podařilo uzdravit již 39 073 lidem. U většiny nemocných má tato nemoc naštěstí lehký průběh, i tak se ale plní nemocniční lůžka lidmi pozitivními na covid-19. Nyní je v nemocnicích, dle posledních údajů ministerstva, hospitalizováno 1198 lidí. Stav 245 z nich přitom lékaři označují za těžký.

Bohužel však u nás na toto onemocnění zemřelo již 711 lidí, z toho pět v sobotu. Celkem bylo provedeno 1 433 997 laboratorních testů. Tento údaj je však starší a bude aktualizován průběžně – ministerstvo by jej mělo zveřejnit dnes vpodvečer.