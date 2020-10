Pravda a Láska má konečně nadějnou kandidátku na prezidentku, tvrdí bývalý Klausův poradce

„Pravda a Láska má konečně nadějnou kandidátku na prezidentku,“ napsal Hasenkopf na Facebooku, aniž by specifikoval, koho přesně má na mysli. Diskutující ale okamžitě vytušili, že se jedná o občanskou demokratku Miroslavu Němcovou, která v Praze 1 s 48,56 % téměř zvítězila hned v prvním kole senátních voleb. Na druhém místě skončil dosavadní senátor Václav Hampl (KDU-ČSL).

„Nechápu ty chechtací smajlíky, já to myslím smrtelně vážně,“ reagoval Hasenkopf dále na vzniklou diskuzi.

„Fakt ne? Vy nevidíte, že po dnešku je Němcová jejich logický a přirozený kandidát, který má na rozdíl od Drahoše či Pavla šanci uspět?“ vysvětlil.

Někteří, pravda, nevěděli, koho má bývalý hradní úředník na mysli.

Ne všichni byli ovšem přesvědčení, že úspěch v senátních volbách garantuje i úspěch v těch prezidentských.

„Neříkám, že vyhraje. Říkám, že lidi jako Bradáčová či Pavel a další králíci z klobouku mohou na kandidaturu zapomenout. Ona není králík z klobouku, na rozdíl od všech ostatních, a po dnešku je za ní i úspěch… Jak dopadne, bude záležet na tom, koho postaví do prez. volby konzervativci… Pokud třeba Foldynu, tak to má Mirka jistý…“ vyjádřil se Hasenkopf o prezidentských perspektivách generála Petra Pavla i vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové.

Podle Hasenkopfa jí možný úspěch zaručuje to, že je „stravitelnější pro mnohem větší množinu lidí, než byl svého času Karel (Schwarzenberg, pozn. red.)“. Navíc problémem je i to, že v současnosti konzervativci nemají žádného silného kandidáta.

Hasenkopf se rovněž zamyslel nad tím, zda by podpora jeho bývalého šéfa Miroslavě Němcové pomohla, nebo naopak ublížila.

„Přemýšlím a vážně nevím: Kdyby Němcovou do druhého kola podpořil emeritní prezident Klaus, pomohlo by jí to nebo by to zafungovalo jako polibek smrti? A stála by o to vůbec? Čí je ona vlastně víc kandidát, kavárny nebo (modré) ODS?“ napsal.

„Asi by ji měl v druhém kole podpořit Klaus jr. nebo Okamura,“ glosovala jedna z uživatelek.

„Svědčí o tom, že se jí daří budovat mýtus ‚neposkvrněné politické ikony‘ – navzdory jejímu dlouholetému a praktickému zapojení do politiky ODS,“ vyjádřil se pro Deník N Hampl o náskoku Němcové. „Že to byla a je často politika značně konzervativní, někdy až xenofobní, ne moc sociálně citlivá a nedůvěřivá k EU, se v souvislosti s paní Němcovou daří nějakým zázrakem skrývat. Na souboj v druhém kole se těším a jsem na něj plně připraven,“ dodal.

Po zveřejnění výsledků voleb se do Němcové, kterou kromě ODS podpořily i hnutí STAN, TOP 09 a Liberálně ekologické strana, tvrdě pustil její protikandidát, lidovec Václav Hampl. Podle něj Němcová nemá žádný skutečný program, dělá to, co jí ODS řekne a chlubí se pouze tím, že odešla z Vladislavského sálu během inauguračního projevu prezidenta Miloše Zemana v roce 2018.

V sobotu večer byly oznámeny výsledky krajských a senátních voleb.

V krajských volbách s velkou převahou vede hnutí ANO s necelými 22 % a 178 mandáty. Na druhém místě jsou Piráti (12 %) s 91 mandáty, za nimi následuje ODS (6,97 %) s 53 mandáty, SPD (6,14 %) s 35 mandáty a STAN (6 %) s 40 mandáty. Sociální demokraté získali pouze 4,93 % a 28 mandátů. Komunisté se musí spokojit s 4,76 % a 13 mandáty, zatímco KDU-ČSL mají 5,1 % a 33 mandátů.

V senátních volbách do druhého kola postupuje 10 kandidátů za ODS, 9 kandidátů za STAN a 8 kandidátů si zajistilo ANO. O post senátora se ve druhém kole bude rovněž ucházet 7 kandidátů za KDU-ČSL a 3 za ČSSD. Za TOP 09 se do druhého kola probojovali 3 kandidáti a Pirátům se do druhého kola podařilo dostat 2 kandidáty. Trikolóře a SPD se žádného kandidáta do druhého kola dostat nepodařilo.