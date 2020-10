„Připravujeme se na horší scénáře.“ Babiš zhodnotil možnost opakovaného uzavření ekonomiky

Premiér Andrej Babiš se vyjádřil k možnosti uzavřít ekonomiku v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v republice. Dal totiž jasně najevo, že taková opatření by výrazně poškodila národní ekonomiku, a proto si to nemůžeme dovolit. Přiznal, že se situace vyvíjí nečekaným směrem, přitom ujistil, že to má vláda stále pod kontrolou.

Během dnešního pořadu na zpravodajském portálu Blesk předseda české vlády Andrej Babiš okomentoval současný vývoj epidemiologické situace a možnost dalšího zpřísnění vládních opatření. Rovněž vyslovil svůj pohled i na opakování jarního scénáře, a sice vypnutí ekonomiky. Připomeňme, že dříve ministr zdravotnictví Roman Prymula nevyloučil, že by Česko v budoucnu muselo znovu zavřít svou ekonomiku za účelem zastavení negativního trendu nárůstu počtu nakažených, i když o ten scénář nikdo nemá zájem. Andrej Babiš však takovou možnost zatím nepřipouští.

„Nedovedu si představit zastavení ekonomiky na 14 dní. Už si nemůžeme dovolit poškodit ekonomiku,“ prohlásil premiér.

„Nevyvíjí se to tak, jak jsme si to představovali, ale stále to zvládáme. Připravujeme se na horší scénáře,“ ujistil Babiš.

Rekordní čísla nových případů nákazy nejsou podle Babiše to, co vláda ještě před nedávnem očekávala. Nemyslí si však, že by se celá situace vymkla kontrole vlády, a to nehledě na další možné zhoršení.

Rovněž Babiš zdůraznil i to, že situace celkově není zas tak kritická, jak se často tvrdí. Připomněl například, že v Česku je stále výrazně méně úmrtí na koronavirus, než ve mnoha dalších evropských státech, jako třeba v Belgii, kde celkový počet smrtelných případů překročil 10 tisíc.

Koronavirus v Česku

V sobotu bylo v naší zemi odhaleno celkem 2556 nových případů nákazy koronavirem. Jedná se o nejvyšší nárůst o víkendovém dni od začátku epidemie. Aktuálně je tak nakaženo 40 821 osob. Od začátku epidemie v Česku covidem-19 onemocnělo 80 605 osob a 39 073 lidí se uzdravilo. Na nemoc zemřelo celkem 711 lidí.

Nouzový stav začne platit od pondělí 5. října, a to na 30 dnů. Ve vnitřních prostorách se bude moci shromáždit nejvýše 10 osob, zatímco ve vnějších maximálně 20 osob. Výjimky budou platit pro soudní procesy, jednání zastupitelstev obcí, pracovní kolektivy a členy jedné rodiny.

V restauracích budou moci hosté sedět nejvýše v šesti u jednoho stolu. Divadla a kina budou nadále otevřena, ale počet diváků bude omezen na 500 lidí a budou zrušeny přestávky na občerstvení. Nicméně jsou zakázána operní a muzikálová představení, jakékoliv jiné pěvecké akce i plesy.