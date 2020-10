Nestrašte a raději se věnujte obnově ekonomiky, vzkazují lékaři v petici. Nezodpovědné nesmysly, reaguje Prymula

Mezi autory petice jsou například kardiochirurg Jan Pirk, prezident České stomatologické komory Roman Šmucler nebo psychiatr Radkin Honzák.

„Jsme si plně vědomi vážnosti situace i zdravotních rizik, která s sebou nemoc přináší. Mnohem větší nebezpečí ohrožení celkového zdraví lidu však vidíme v drastických vládních opatřeních, než v nemoci covid-19 jako takové,“ píší autoři v otevřeném dopise.

Podle nich není nutné zavádět další omezující opatření a vláda by místo nich měla raději uklidnit obyvatelstvo a přestat strašit občany počtem nakažených. Povinné nošení roušek by zavedli pouze tam, kde to jednoznačně vyžaduje epidemiologická situace.

„Nikdy v minulosti nebylo obyvatelstvo informováno o jedné konkrétní nemoci tak dlouho, tak detailně a všemi médii naráz. Veřejnost je následkem toho nebývalým způsobem vystrašena,“ tvrdí.

Kromě toho autoři petice chtějí, aby vláda neuváděla „narychlo připravené vakcíny na trh a nezaváděla vakcinaci jako povinnou“. Úsilí by pak měla soustředit na obnovu hospodářství země.

Podle lékařů nový typ koronaviru nepředstavuje pro většinu obyvatel zásadní hrozbu. Přiznávají, že covid-19 může sice představovat nebezpečí pro starší a chronicky nemocné občany. Nicméně tvrdí, že pouze ve stejné míře jako jiné koronavirové, chřipkové a další virové infekce. Naopak existuje řada jiných mnohem závažnějších onemocnění, než je covid-19.

S touto peticí, kterou podepsalo přes 25 tisíc lidí, ale rozhodně nesouhlasí ministr zdravotnictví, který tuto iniciativu označil za nezodpovědnou.

„Jsem velice znepokojen naprosto nezodpovědným přístupem signatářů této petice. Nikdo z nich nerozumí epidemiologii a překvapivě nechápe ani základní fakta. Za poslední měsíc počet zemřelých denně 10krát vzrostl ze 2 na 20,“ uvedl Prymula na Twitteru.

Ministr varoval, že pokud nebudou přijatá další opatření, příští měsíc „bude umírat 200 lidí denně v příznivém scénáři“. Kromě toho Prymula zdůraznil, že se neplánuje žádné povinné očkování občanů.

„Podobně nesmyslné jsou informace o vakcíně, ta povinná nebude,“ dodal.

Když nebudeme nic dělat, za další měsíc bude umírat 200 lidí denně v příznivém scénáři. To snad přece nikdo z nás nechce. Podobně nesmyslné jsou informace o vakcíně, ta povinná nebude. — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 4, 2020

V neděli v pořadu ČT Otázky Václava Moravce Prymula avizoval, že v pátek 9. října představí dlouhodobý plán opatření proti covidu-19. Některá z nich budou platit po delší dobu.

V sobotu bylo v naší zemi odhaleno celkem 2556 nových případů nákazy kronavirem. Jedná se o nejvyšší nárůst o víkendovém dni od začátku epidemie. Aktuálně je tak nakaženo 40 821 osob. Od začátku epidemie v Česku covidem -19 onemocnělo 80 605 osob a 39 073 lidí se uzdravilo. Na nemoc zemřelo celkem 711 lidí.

Nouzový stav začne platit od pondělí 5. října, a to na 30 dnů.