Dle Prymuly ČR nakoupí 3 miliony vakcín proti koronaviru. Uvedl, že je ve hře i možnost, že stát přitvrdí v opatřeních

Ministr v této souvislosti podotkl, že na nákup vakcíny by vláda měla uvolnit celkem 150 milionů korun. Navíc to vypadá, že by část vakcín mohla do naší země dorazit ještě do konce roku.

„Tři miliony dávek znamenají, že pokryjeme 1,5 milionu osob,“ dodal k nákupu Prymula.

Přitvrdí vláda v opatřeních?

Zmiňme, že vakcíny od dané společnosti má nasmlouvané Evropská unie. V souvislosti s tím by Česká republika měla nárok až na 7 milionů dávek, nakonec se ale rozhodla, že koupí jen necelou polovinu. Důvodem je to, že si chce ponechat rezervu i na nákup od jiných výrobců, jak uvedl po jednání vlády ministr zdravotnictví.

Prymula se dále vyslovil k tomu, že v pátek 9. října bude představen plán dalších opatření, aby se zamezilo dalšímu šíření koronaviru. Tento plán by měla zítra, v úterý 6. října, probírat vládní rada pro zdravotní rizika.

Uvádí se, že v případě, kdyby 30 až 40 procent obyvatel země nerespektovalo současná opatření, pak by vláda za zhruba deset dnů zřejmě musela přitvrdit.

„Zatím nepředpokládám, že bude nutné sahat k těm nejtvrdším opatřením,“ vysvětlil ministr zdravotnictví a vyloučil tak uzavření země, k němuž musel přistoupit Izrael nebo španělské hlavní město Madrid.

Od dnešního dne navíc v České republice, kvůli nelepšící se epidemiologické situaci, začal platit nouzový stav, a to na 30 dnů. S ním se pojí také různá opatření a omezení, jako například to, že studenti středních škol v okresech, které mají na epidemiologickém semaforu červenou nebo oranžovou barvu, musely přejít na distanční výuku. Omezení se však dotýká i dalších oblastí.

To, že se situace příliš nelepší, dokazují i poslední čísla. V neděli totiž v Česku přibylo 1 841 potvrzených případů covidu-19, což je nejvyšší nedělní nárůst od začátku epidemie. Nemocí tak aktuálně trpí 37 570 lidí a celkově ČR od začátku epidemie hlásí přes 82 tisíc nakažených covidem-19.

Pozastavení testování vakcíny AstraZeneca

Pozitivní je, že se z celkového počtu již 44 149 nakažených vyléčilo. Aktuálně se 1 182 pacientů nachází v nemocnicích. V posledních týdnech totiž rychle narůstají počty hospitalizovaných, roste také počet pacientů ve vážném stavu, k sobotě jich bylo 274. Za poslední týden také téměř o pětinu stoupl počet úmrtí.tak má na svědomí 727 obětí. Celkově má ale koronavirus podle odborníků spíše lehký průběh.

Připomeňme, že ke konci září se objevila informace o tom, že testování vakcíny AstraZeneca zůstává v USA pozastavené. Několik dní poté, co AstraZeneca zastavila klinické testy své vakcíny proti covidu-19 kvůli případu nevyjasněného neurologického onemocnění, jenž se objevilo u dobrovolníka, který se účastnil testů, společnost publikovala dokument o 111 stránkách, kde slibovala lék proti koronaviru „s účinností 50 %“. Tam AstraZeneca poprvé odhalila druhého účastníka testování, který vážně onemocněl při testech Fáze 3 ve Velké Británii.

Publikovaný dokument, kromě toho, že odhalil narušené klinické testy vakcíny společnosti AstraZeneca, odhalil rizika spojená s velkým spoléháním na nové a nevyzkoušené technologie – šimpanzím adenovirem. Ve srovnání vektorem lidského adenoviru, který byl velmi extenzivně studován a použit pro výrobu velkého množství vakcín a dalších lékařských preparátů, šimpanzí adenovirus nebyl nikdy předtím použit v žádné vakcíně na celém světě. Podle ruských vědců je zde hlavním negativním aspektem absence dlouhodobé studie těchto vakcín: nikdo neví, zdali jsou rizikem z hlediska rakoviny či mají vliv na schopnost plodit děti.

Ve Velké Británii společnost už obnovila testování, nehledě na to, že u jednoho dobrovolníka se projevila transversální myelitida – zánět příčné části míchy. Diagnóza u druhého nemocného zatím nebyla potvrzena. Nehledě na to, New York Times citovaly svůj zdroj obeznámený se situací, který tvrdí, že i druhý pacient onemocněl stejnou nemocí. AstraZeneca o tom nicméně zatím neinformovala. Vyšlo najevo, že „o první pauze v červenci nebylo veřejně informováno a testy byly obnoveny“, říká článek publikovaný The Telegraph.

Zmiňme, že vakcíny stojící na lidském adenoviru jsou používány velkým množstvím farmaceutických společností při jejich vývoji vakcín proti covidu-19. Jedná se o čínskou společnost CanSino a americkou Johnson&Johnson. Rovněž se jedná o již zaregistrovanou vakcínu Sputnik V, která byla vyvinuta Ústavem Nikolaje Gamaleji.