Václav Klaus ml. o výsledcích voleb: Řada chytráků a „pobitvěgenerálů“ má dnes pré

Hned v úvodu politik a syn bývalého prezidenta ČR Václava Klause st. uvedl, že by svým příspěvkem chtěl především všem poděkovat, jelikož desítky a stovky lidí ve svém volném čase nezištně pomáhali v kampani. Výsledkem pak dle jeho slov bylo skoro 80 000 voličských hlasů.

„Celostátně (po započtení Prahy) jsme dosáhli na 3,4 % a magickou pětiprocentní hranici překonali jen ve Zlínském kraji. Děkuji!“ dodal.

Přiznal však, že někteří z nich měli větší očekávání. To pramenilo především z toho, že při rozhovorech s lidmi na ulici viděli, že jejich názory sdílí hodně občanů.

„Něco jiného je však to, že hájíme „správnou stranu barikády“ – jinou je přetavit (úplný či částečný) myšlenkový soulad – do volebního činu. Především si přiznejme, že v řadě oblastí – se nepodařilo dostat Trikolóru mezi lidi,“ poznamenal.

Dále Klaus prohlásil, že je jeho hnutí mnohem silnější ve městech a na vesnicích, v nichž má místní organizaci. Právě tam totiž dost často dosahovli dvouciferného výsledku. Naopak, ve vedlejších čtyřech obcích hnutí nedostalo ani hlas, jelikož o něm nikdo nikdy neslyšel.

„Řada chytráků a „pobitvěgenerálů“ měla dnes pré...“

Vyjádřil se také k příznivému výsledku na Zlínsku, kde byla kampaň podle jeho slov mnohem profesionálnější a zkušeněji vedená. Právě zde totiž Trikolóra měla skoro 6 %. Šéf hnutí si tak stojí za tím, že se z toho musí do budoucna poučit a postupovat tak příště i v celé republice.

Přitom dotyčný zdůraznil, že Trikolóra je stranou celorepublikovou a pro každého.

„Dosáhli jsme silně nadprůměrných výsledků jak v katolickém Uherském Hradišti, tak v hornické Orlové, v univerzitní Olomouci i Sokolově; bohatých a pravicových Českých Budějovicích – tak na Kladně. V Praze i Děčíně. Řada chytráků a „pobitvěgenerálů“ měla dnes pré a radí, jak se máme zaměřit tu na voliče téhle strany a tu támhleté a hájit přesně jenom tohle, abychom „přelezli“ 5 %,“ napsal.

Podle něj jde ale o „nepochopení věci“. Uvádí totiž, že Trikolóru její představitelé založili proto, aby „vrátili republiku lidem, kteří pracují, platí daně, vychovávají děti“.

„Abychom snížili daně, navrátili republice suverenitu, bránili normální svět před čím dál pomatenějšími novými ideologiemi, zrušili plošnou inkluzi … Opravdu není naším cílem, aby nám stačilo 8 % k „živení se politikou“ pro pár funkcionářů. Jasněže, budeme mít setsakra honičku udělat za rok 6 %, ale dlouhodobý cíl musí být jiný, a proto musíme držet program jak pro oblasti, kde se setsakra těžko vydělává na chleba – tak pro univerzity a spořádané vilové čtvrti velkých měst“ vysvětlil záměr.

Zmínil také minoritní strany, které udělají „polovinu“ výsledku v Praze nebo zas v Praze nic a soustředí se na problémová místa republiky, případně další strany soustředící se zas jen na oblasti s velkou religiozitou. To ale dle jeho slov není cesta, kterou by volil.

„Jsem si jist, že po hodnotách, které hájíme, existuje ve společnosti poptávka. Jasněže ne 100%. Když řeknete, že bohatství vzniká z práce, nikoli z dávek a dotací – jste hnedle na 50 %. Když myslíte, že české subjekty mají hájit české zájmy – jste napůl extremista a dalších 15 % dolů a tak dále. Ale voliči našeho programu v republice jsou a není jich málo,“ podotkl.

„Pracovat nejen usilovně, ale i chytře. Poučit se z chyb. Dnes jsme dvě hodiny debatovali s vedením strany – všude cítím odhodlání a víru,“ uvedl a připojil citát Chestertona.

Ten zbytek podle něj spočívá v tom to jejich poselství k nim dostat. A hovoří například o takových věcech, jako je kvalita lídra, marketing a profesionalita či finanční zázemí.

V závěru pak Klaus mladší zmínil, že ještě před rokem jich bylo pár desítek, zatímco nyní startují s desetitisíci voliči v zádech.

„Nikomu neslibuju zisk a slávu, ale jistotu, že jdeme po správné cestě ano. Dokud tu nebude mnohem schopnější a talentovanější politická síla, hájící naše hodnoty (a to fakt ODS, ani SPD, natož ANO – není) – je to náš úkol pro tuto zemi,“ uzavřel celou věc a ještě jednou všem poděkoval.

Výsledky voleb v ČR

O víkendu proběhly krajské a senátní volby a v sobotu večer byly oznámeny první výsledky.

Pokud jde o krajské volby, v těch s velkou převahou vede hnutí ANO s necelými 22 % a 178 mandáty. Na druhém místě jsou Piráti (12 %) s 91 mandáty, za nimi následuje ODS (6,97 %) s 53 mandáty, SPD (6,14 %) s 35 mandáty a STAN (6 %) s 40 mandáty. Sociální demokraté získali pouze 4,93 % a 28 mandátů. Komunisté se musí spokojit s 4,76 % a 13 mandáty, zatímco KDU-ČSL mají 5,1 % a 33 mandátů.

V senátních volbách do druhého kola postupuje 10 kandidátů za ODS, 9 kandidátů za STAN a 8 kandidátů si zajistilo ANO. O post senátora se ve druhém kole bude rovněž ucházet 7 kandidátů za KDU-ČSL a 3 za ČSSD. Za TOP 09 se do druhého kola probojovali 3 kandidáti a Pirátům se do druhého kola podařilo dostat 2 kandidáty. Trikolóře a SPD se žádného kandidáta do druhého kola dostat nepodařilo.