Běžná chřipečka to skutečně není, vzkázal Prymula lékařům a pohrozil přitvrzením opatření

Nedávno jmenovaný ministr zdravotnictví a známý epidemiolog Roman Prymula se vyjádřil ke koronaviru. Po tom, co byl jmenován, se v dopise obrátil na lékaře a požádal je o podporu. Uvedl také, že někteří lidé zbytečně covid-19 podceňují, což podle něj není dobře.

Prymula rovněž prohlásil, že se pokusí epidemii koronaviru zpomalit a vrátit život „alespoň do trochu normálních kolejí“. Vyjádřil se také k tomu, jak na toto onemocnění mnozí pohlíží a co si o tom myslí on sám.

„Někteří z nás z různých důvodů toto onemocnění podceňují, všechna fakta však ukazují, že to běžná „chřipečka“ skutečně není,“ vzkázal lékařům Prymula ve svém dopise.

Tím chtěl zřejmě poukázat tak trochu i na to, že někteří lidé dlouhodobě tvrdí, že restrikce, které vláda přijala a přijímá kvůlišíření koronaviru, jsou kontraproduktivní a veřejnost pouze děsí.

Při této příležitosti také požádal o to, aby se někteří zdrželi vyjádření. A tím nenarážel jen na veřejnost, ale také i na řadů odborníků.

„Ať máte motivaci jakoukoliv, prosím zdržte se těchto vyjádření aspoň nyní, kdy si i každý laik s kalkulačkou snadno spočítá, kam se v horizontu jednoho měsíce můžeme dostat. Když nic nebudeme dělat, šíření totiž bude exponenciální, a ne lineární, jak si někteří možná myslí,“ varoval Prymula.

Doplnil, že polovina naší populace je totálně vyděšená, zatímco ta druhá naopak vše podceňuje a už na nic nereaguje. A právě v tom epidemiolog vidí velké nebezpečí. On sám si totiž stojí za tím, že současná epidemie byla podceněna, a tak nyní dramaticky roste počet lidí hospitalizovaných v nemocnicích, stejně jako počet obětí.

„Bez vás ale tuto situaci nezvládneme a nezvládnu ji ani já, a proto vás žádám o vaši podporu,“ stojí v závěru dopisu.

Dojde na přitvrzování opatření?

Připomeňme, že od dnešní půlnoci byl kvůli nelepšící se epidemiologické situaci a rostoucím počtům případů nákazy koronavirem v naší republice vyhlášen nouzový stav. Ve středu 30. září o tom rozhodla vláda a bude platit 30 dnů. V souvislosti s tím také začnou platit opatření, která mají trvat 14 dnů.

To, že se situace příliš nelepší, dokazují i poslední čísla. V neděli totiž v Česku přibylo 1 841 potvrzených případů covidu-19, což je nejvyšší nedělní nárůst od začátku epidemie. Nemocí tak aktuálně trpí 37 570 lidí a celkově ČR od začátku epidemie hlásí přes 82 tisíc nakažených covidem-19.

Pozitivní je, že se z celkového počtu již 44 149 nakažených vyléčilo. Aktuálně se 1 182 pacientů nachází v nemocnicích. V posledních týdnech totiž rychle narůstají počty hospitalizovaných, roste také počet pacientů ve vážném stavu, k sobotě jich bylo 274. Za poslední týden také téměř o pětinu stoupl počet úmrtí. Covid-19 tak má na svědomí 727 obětí. Celkově má ale koronavirus podle odborníků spíše lehký průběh.

Vzhledem k tomu Prymula dodal, že pokud lidé v Česku nebudou respektovat současná protikoronavirová opatření, pak bude muset vláda přitvrdit.

„Pokud 30 až 40 procent obyvatel země nebude respektovat současná opatření, pak budou muset být ta opatření tvrdší,“ prohlásil po dnešním jednání.

Myslí si ale, že zatím není důvod k tomu uzavírat společnost, jako se stalo například v Izraeli či v Madridu. Za zmínku stojí i to, že v úterý má vládní rada pro zdravotní rizika projednat plán dalšího postupu a v pátek chce Prymula představit souhrn opatření pro jednotlivé scénáře postupu šíření epidemie, jak již dříve avizoval. Tato další opatření by v případě potřeby mohl resort zdravotnictví vyhlásit zhruba za deset dní.

„Nedojde ale k dalším výraznějším opatřením. Pokud by ale nadále docházelo k takovým přírůstkům, následující pátek by musela být zavedena opatření výrazná,“ dodal ministr k tomu, že v pátek se mají aktuální opatření přehodnotit.