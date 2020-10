Ovčáček reagoval na nevybíravá slova publicisty Placáka o Zemanovi: Z lidských úst dokáže promlouvat neskutečné zlo

Publicista a dlouholetý příznivce monarchistické myšlenky v českých zemích, Petr Placák, se kriticky vyslovil k vládnímu hnutí ANO, a také k prezidentovi ČR Miloši Zemanovi. Toho si všiml i prezidentský mluvčí, který celou věc neponechal bez komentáře.

„Neskutečné zlo dokáže promlouvat z lidských úst. Často ti samí lidé pak druhým se sladkým úsměvem na rtech vyprávějí o důležitých hodnotách,“ napsal mluvčí na sociální síti a připojil odkaz na článek na portálu ParlamentníListy.cz, který na celou věc poukazuje.

Neskutečné zlo dokáže promlouvat z lidských úst. Často ti samí lidé pak druhým se sladkým úsměvem na rtech vyprávějí o důležitých hodnotách. https://t.co/yX01PEa1Cf — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 5, 2020

​Důvodem takového vyjádření se stal Placákův článek, v němž se dotyčný snažil zhodnotit krajské volby, které proběhly minulý víkend. V něm se však nevybíravě vyjádřil jak k hnutí ANO, tak k osobě české prezidenta.

„Když volí lumpenproletariát.“

„Lumpenproletariát se nachází v každé zemi, v normálních časech mívá podporu okolo 10 % voličů, když je špatně, může shrábnout i 20 % voličské podpory – v krizích pak jeho stoupenci exponenciálně přibývají. U nás by to měli být nejspíše voliči KSČM a SPD. Specifikum české společnosti je ovšem v tom, že hodnoty, tedy antihodnoty, které jsou jinde (nebo aspoň vždy byly ve společnostech, kde se udržel právní stát, kontinuita kultury či demokratických institucí) přičítány lumpenproletariátu, jsou v Česku organickou součástí nemalé části tzv. středních tříd, tedy lidí, kteří nejsou nijak sociálně ohroženi, mají standardní vzdělání, auto, nebo dvě, rekreační dům, na zahradě bazén...“ stálo v jeho textu.

Publicista dal ve svém textu jasně najevo, že se k hnutí ANO staví kriticky, tak jako se kdysi stavěl ke komunismu. Podle něj totiž dané hnutí volili lidé, které sám zařadil mezi „lumpenproletariát“.

Najevo dal také názor, že hnutí ANO dali svůj hlas lidé, kteří si utvářeli svůj hodnotový systém za časů normalizace nebo ještě dřív. Argumentuje tím, že dané se těší velké přízni především mezi seniory. Vyjádřil také myšlenku, že za dob normalizace se lidé snažili zejména přizpůsobit systému, o což se mimo jiné snaží i dnes. To podle něj ale není správné.

Z tohoto důvodu pak prý lidem nevadí, co premiér ČR provádí, že lže a v politice dbá o svůj vlastní prospěch, míní Placák. Rovněž je přesvědčen o tom, že voličům Andreje Babiše je vlastně ukradené, co bude s naší zemí. Hlavní je pro ně to, že jim někdo slíbí přiměřené jistoty.

„Voliči Miloše Zemana coby hlavy státu, nejvyššího představitele země, její společnosti, kultury, dějin…, kterou reprezentuje dovnitř i navenek, a přitom se chová jako lidský dobytek, záměrně překračující všechny meze slušnosti, mají veškeré znaky lumpenproletariátu, kterému žádná sviňárna není dost dobrá na to, aby se neudělala, a pro který jsou veškeré vyšší hodnoty terčem posměchu,“ nebral si servítky.

Výsledky voleb v ČR

Kromě českého premiéra a jeho hnutí ale zazněla kritika také na voliče Miloše Zemana . A terčem se stal i sám prezident.

Zmiňme, že o víkendu proběhly krajské a senátní volby, přičemž v sobotu večer byly oznámeny první výsledky.

Pokud jde o krajské volby, v těch s velkou převahou vede hnutí ANO s necelými 22 % a 178 mandáty. Na druhém místě jsou Piráti (12 %) s 91 mandáty, za nimi následuje ODS (6,97 %) s 53 mandáty, SPD (6,14 %) s 35 mandáty a STAN (6 %) s 40 mandáty. Sociální demokraté získali pouze 4,93 % a 28 mandátů. Komunisté se musí spokojit s 4,76 % a 13 mandáty, zatímco KDU-ČSL mají 5,1 % a 33 mandátů.

V senátních volbách do druhého kola postupuje 10 kandidátů za ODS, 9 kandidátů za STAN a 8 kandidátů si zajistilo ANO. O post senátora se ve druhém kole bude rovněž ucházet 7 kandidátů za KDU-ČSL a 3 za ČSSD. Za TOP 09 se do druhého kola probojovali 3 kandidáti a Pirátům se do druhého kola podařilo dostat 2 kandidáty. Trikolóře a SPD se žádného kandidáta do druhého kola dostat nepodařilo.