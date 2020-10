„Vyhrožovat bičem a u toho si hrát na šlechtice.“ Takhle by podle Ovčáčka vládla opozice. Reakce Czernina jako argument

Stavba kanálu Dunaj–Odra–Labe má stejný ekonomický smysl jako kolonizace Marsu Českem. O ekologii nemluvě. Prostě se jedná o “všimné” prezidentovi.



Navíc jde o plivnutí do obličeje těm občanům, kteří teď mnohdy počítají každou korunu. Hanba by měla fackovat ty, co to podporují.