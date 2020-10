„Demožumpa se už vzteká.“ Ondráček navrhl zrušení koncesionářských poplatků ČT

„Předložený návrh zákona (…) o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů reaguje na požadavky poplatníků, kteří nesledují nebo odmítají sledovat vysílání, ale přesto jsou ze zákona nuceni poplatky platit. Zastáváme názor, že každý mám mít možnost volby, které vysílání chce sledovat. Pokud takovou volbu projeví celá domácnost a projeví to předepsanou formou, měla by existovat možnost být z povinnosti platit poplatek vyvázána,“ stojí v důvodové zprávě poslance Ondráčka k návrhu.

Poslanec KSČM také chce, aby Rada České televize měla možnost projednávat i stížnosti na všechny ostatní zaměstnance ČT, a nejen stížnosti na činnost generálního ředitele.

„Předložený návrh zákona (…) ve znění pozdějších předpisů reaguje na zákonný nedostatek možnosti Rady České televize rozhodovat nejen o stížnostech týkajících se generálního ředitele, ale i všech ostatních zaměstnanců České televize. Každý poplatník má právo podat si stížnost, a to nejen na generálního ředitele, ale i na kteréhokoli zaměstnance. Pokud takové právo má, má také právo, aby taková stížnost byla nezávisle posouzena a bylo o ní rozhodnuto. V poslední době se množí stížnosti na jednotlivé zaměstnance, ale Rada ČT nemá pravomoc o těchto stížnostech rozhodovat,” dodal Zdeněk Ondráček. Zákon by podle jeho přání měl začít platit od roku 2022, a to z důvodu délky legislativního procesu.

Vůle národa

Portál Idnes, který rovněž informoval o iniciativě poslance Zdeňka Ondráčka, ke své zprávě umístil hlasování o návrhu poslance.

„Jste pro vyvázání se z poplatků České televizi?” položil otázku portál svým čtenářům.

Krátce po půl jedenácté v anketě Idnesu o zachování koncesionářských poplatků hlasovalo více než 8200 lidí, z nichž pro zrušení koncesionářských poplatků hlasovalo přes 5650, zatím co proti „pouze“ 2400. Dalších téměř 140 hlasujících vyslovili názor, že „je jim to jedno“.

„Přátelé, z diskuse (ke zprávě Idnesu – red.) je zřejmé, že se DemoŽumpa už vzteká. Teď šikují ostatní obsah té žumpy, aby zvrátili tu anketu. Mrkněte na to, za chvíli to určitě zruší, ale samozřejmě v zájmu zachování té správné demokracie,“ napsal na svých sociálních sítích s odkazem na zprávu Idnesu Zdeněk Ondráček. Reagoval tak na průběžné výsledky ankety, kde je velká většina čtenářů pro zrušení televizních poplatků.

Průběžné výsledky ankety přímo protiřečí obsahu zprávy Idnesu, kde portál upozorňuje na výsledky průzkumu veřejného mínění, v němž se většina obyvatel údajně vyjádřila pro zachování koncesionářských poplatků.

„Osm z deseti lidí v České republice souhlasí s financováním České televize a Českého rozhlasu formou koncesionářských poplatků, vyplývá z červnového průzkumu agentur Median a STEM/MARK, v němž oslovily více než 2000 lidí starších 18 let. Obdobný podíl lidí vnímá nynější výši koncesionářských poplatků jako přiměřenou nebo nízkou. Podle více než 60 procent lidí by financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu znamenalo omezení jejich nezávislosti,“ napsal Idnes ve své zprávě.