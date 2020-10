„Bizarní snahy pokrokářů.“ Majerová-Zahradníková naložila Němcům kvůli cenzuře slov cizinec a žadatel o azyl

„V Berlíně nařizují úředníkům, aby neříkali slova cizinec nebo žadatel o azyl. Až si říkám, jestli si z nás ti pokrokáři z celého světa nedělají legraci. Některé z těchto absurdit by snad nevymyslel ani hojně citovaný George Orwell,” napsala na svém Facebooku poslankyně.

Podle jejího názoru hrozí, že podobné německé excesy se postupem času začnou objevovat i v České republice.

„Nestačím se divit, co se děje v zemi našich sousedů. A často se zdá, že takové hlouposti se nás netýkají. Jenže opak je pravdou. Právě Německo je tím hlavním hybatelem dění a aktuálně předsedající zemí EU. A co se děje tam, může se brzy přenést i k nám,” uvedla a dodala: „V mnohých případech už se tak i stalo. Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková letos v červnu představila příručku, podle které by se neměla používat určitá slova. Šlo o slova vozíčkář, slepý nebo hluchý. Takže, bohužel ani my nejsme vůči těmto bizarním snahám imunní.”

Majerová-Zahradníhová na konci svého vyjádření varovala, že nám „zvoní hrana“.

Berlín

Díky nové berlínské příručce pro státní zaměstnance mají přestat existovat výrazy: cizinci (Ausländer), černí pasažéři (Schwarzfahrer) ani žadatelé o azyl (Asylbewerber). Slovo cizinec má být nahrazováno například termínem „člověk s mezinárodní minulostí“. Černí pasažéři se mají změnit v „cestující bez platné jízdenky“.

Berlínská příručka má 44 stránek. Je součástí nového programu pro diverzitu. Velké množství zažitých slov navrhuje nahradit novými termíny. Nová pravidla pro úředníky přišla z berlínského senátu. Jedná se o výkonný orgán Berlína, které je současně i samostatnou spolkovou zemí.

Migrační krize

V roce 2015 vypukla naplno migrační krize, kdy do Německa začalo přicházet velké množství nelegálních migrantů za zemí Blízkého východu a severní Afriky. Od té doby se situace poněkud zklidnila, čemuž napomohla i dohoda s Tureckem o zadržování migrantů.