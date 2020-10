„Tento krok mě od vás překvapil.“ Kalousek se obul do Mináře. Uživatelé zuří

Včera bývalý předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář na svém Facebooku zveřejnil příspěvek, ve kterém promluvil o současné politické situaci v Česku a informoval o svých politických plánech.

„Před týdnem jsem oznámil, že jsem téměř rozhodnut pokusit se s mnoha dalšími osobnostmi vytvořit projekt, který změní dynamiku hry a osloví i voliče, které opozice oslovit nedokáže. A právě dnes definitivně oznamuji, že do toho skutečně JDU,“ napsal Minář.

Český politik Miroslav Kalousek se rozhodl vyjádřit svou nelibost a okomentovat to.

„Časy se mění. Když jsme s Karlem Schwarzenbergem před 11 lety oznamovali, že založíme TOP 09, řekli jsme, co chceme: Hodnotové desataro, programové priority (rozpočtová odpovědnost, EU, atd.). Dnes už se asi nemusí říkat, co chci. Stačí říct, že chci. Hodně štěstí…“ napsal.

Uživatelé sociálních sítí reagovali na tento komentář nejednoznačně.

„No… Nevím… Pan Kalousek to vystihl naprosto přesně. V dnešních dobách, kdy má název a logo ‚hnutí´ běžně zaregistrována většinou zakládající fyzická osoba, která buď zneužívá slovo demokracie, nebo zneužívá celý stát a už není kam vítr, tam plášť, ale kam pšouk, tam státní miliarda, si nejsem úplně jistý, zda se vůbec tato forma pro rozumné lidi osvědčila. Aby po volbách nebyl za silné bouře hozen přes palubu… A může být všechno jinak. Marketingové projekty jsme tu měli a máme. Ale já jsem v tomto konzervativní,” napsal Martin Martin.

„Naprostý nesmysl… Skoro to vypadá, že pana Mináře zaplatil Babiš, aby rozdrobil opozici,” píše Lukáš Kalenda.

„Vám nějak MM leží v žaludku. Raději věnujte svou energii TOPce, má rok na to, připravit se na rozcestí politického zániku nebo parlamentního angažmá,” napsala Marie Hintnausová.

„Tento krok mě od vás překvapil. Raději bych se do toho nepouštěl…“ okomentoval Pepa Beránek.

„Kdyby se vaše strana nevychýlila ze směru, který jste jí kdysi s Karlem Schwarzenbergem dali, a kdyby současné vedení TOP 09 neustále nepošlapávalo vámi zmíněné hodnotové desatero, možná tento nový subjekt vůbec nemusel vzniknout... Chápu vaši pointu, ale vnímal bych ji jako relevantní v době, kdy jste ve vedení strany byl vy,“ vyjádřil své mínění Jay Spring.

Minář a odchod z Milionu chvilek

Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář rezignoval na svou funkci v daném spolku. V plánu má založení hnutí a také vstup do politiky.

Minář řekl serverům IHNED.cz a Deník N, že to zabalil. „Současná politická situace je dlouhodobě zablokovaná a nevypadá, že by se měla změnit. Trend je za poslední tři roky stále stejný. Politické preference se nijak zvláštně nemění. Už v červnu jsem řekl, že za těchto okolností začínám zvažovat vstup do politiky,“ uvedl. „Já nechci zatěžovat Milion chvilek úvahami o vstupu do politiky, proto jsem dal funkci k dispozici,“ zdůvodnil Minář odchod z funkce.

Podle Mináře je potřeba, aby vzniklo nové politické hnutí, schopné oslovit část voličů, kterou nedokázala oslovit sněmovní opozice, nebo i dosavadní nevoliče. „Do deseti dnů po krajských volbách se rozhodnu definitivně,“ řekl k možnému založení nového hnutí a ke svému vstupu do politiky.