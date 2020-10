V Česku padl nový rekord nakažených. V úterý testy odhalili 4 457 případů covidu-19

Během celého minulého týdne se koronavirem celkem nakazilo 17 863 lidí, dosavadní rekord nových případů nakažených padl v pátek 2. října, kdy testy odhalily 3 793 nakažených.

V úterý však počet nových nakažených činí 4 457, což je absolutně nejvíce od začátku epidemie. Od počátku pandemie se v ČR nakazilo již 90 022 lidí, z toho se 48 788 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí rekordních 40 440 nakažených, z nichž se 1 387 pacientů nachází v nemocnicích. V posledních týdnech rychle narůstají počty hospitalizovaných, roste také počet pacientů ve vážném stavu, aktuálně je jich 326.

V posledních dnech také výrazně stoupl počet úmrtí. Od začátku minulého týdne se počet úmrtí zvýšil o více než čtvrtinu, covid-19 tak má na svědomí již 794 obětí.

Podle expertů je nárůst případů výsledkem častějšího a cílenějšího testování. Minulý týden laboratoře prováděly průměrně 17 400 testů denně, nejvíce testů bylo provedeno ve čtvrtek 1. října – 23 879.

V posledních dnech také roste podíl potvrzených případů covidu-19 na počtu provedených testů. V neděli to bylo rekordních 23,74 procenta. V pondělí následně klesl na 17,77 %.

Aktuálně je nemocí nejvíce zasažené Uherskohradišťsko, kde je evidováno 392 případů na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dnů. Přes 300 případů za poslední týden má také Náchodsko a Liberecko, kde se objevilo 306 případů na 100 tisíc obyvatel.

V Praze byl v úterý zaznamenán rekordní nárůst nakažených, testy odhalily 856 případů za jediný den. Hlavní město tak od začátku epidemie hlásí 19 633 nakažených.

Není to běžná chřipečka

Nedávno jmenovaný ministr zdravotnictví a známý epidemiolog Roman Prymula se vyjádřil ke koronaviru. Po tom, co byl jmenován, se v dopise obrátil na lékaře a požádal je o podporu. Uvedl také, že někteří lidé zbytečně covid-19 podceňují, což podle něj není dobře.

Prymula rovněž prohlásil, že se pokusí epidemii koronaviru zpomalit a vrátit život „alespoň do trochu normálních kolejí“. Vyjádřil se také k tomu, jak na toto onemocnění mnozí pohlíží a co si o tom myslí on sám.

Chtěl zřejmě poukázat tak trochu i na to, že někteří lidé dlouhodobě tvrdí, že restrikce, které vláda přijala a přijímá kvůli omezení šíření koronaviru, jsou kontraproduktivní a veřejnost pouze děsí.

Při této příležitosti také požádal o to, aby se někteří zdrželi vyjádření. A tím nenarážel jen na veřejnost, ale také i na řadů odborníků.

Doplnil, že polovina naší populace je totálně vyděšená, zatímco ta druhá naopak vše podceňuje a už na nic nereaguje. A právě v tom epidemiolog vidí velké nebezpečí. On sám si totiž stojí za tím, že současná epidemie byla podceněna, a tak nyní dramaticky roste počet lidí hospitalizovaných v nemocnicích, stejně jako počet obětí.