Česko čekají zásadnější opatření proti koronaviru. Prymula je oznámí v pátek

V pátek budou oznámena zásadnější opatření proti šíření covidu-19, uvedl to ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Stojí za zmínku, že o možnosti uplatnění tvrdších omezení mluvil ministr už v pondělí.

Připomeňme, že v úterý čelilo Česko dalšímu rekordnímu nárůstu počtu nakažených, tedy 4457 novým případům. Kvůli vývoji epidemiologické situace se republika dostala k ukazateli necelých 327 nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních 14 dní, čímž předstihla Francii, Nizozemsko i Španělsko, a v tomto ohledu je nyní lídrem mezi státy EU. Aktuálně nemocných je v zemi přes 40 tisíc, přitom celkový počet evidovaných případů od začátku epidemie je nad 90 tisíc.

„Jsme v situaci poměrně intenzivního růstu. Proto je zřejmé, že musíme v pátek přijmout opatření, která budou už zásadnějšího rázu,“ sdělil Prymula ve středu s tím, že při zachování tendence je v ohrožení kapacita českého zdravotnického systému.

Kromě opatření na zpomalení růstu čísel nakažených chce ministr posílit kapacity českého zdravotnictví. Jedním z podobných kroků by mohlo být povolání mediků na pomoc nemocným. V dokumentu o vyhlášení nouzového stavu, který v Česku platí od začátku týdne, podobná možnost není výslovně uvedena, proto má vláda otázku projednat v pondělí.

„Nouzový stav nevyžaduje, aby to bylo explicitně uvedeno v textu, jak jsem byl informován právníky. Vznikne na to další samostatný právní akt, který to umožní, dnes ráno jsme o tom jednali,“ řekl Prymula.

Připomeňme, že ve svém dřívějším proslovu nedávno jmenovány šéf českého zdravotnictví oznámil za velké nebezpečí to, že polovina českých občanů je kvůli pandemii totálně vyděšena, zatímco ta druhá hrozbu podceňuje.

Pandemie koronaviru

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový druh koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel WHO informoval o vyhlášení pandemie.

K dnešnímu dni se infekce covid-19 rozšířila téměř po celém světě. Situace se neustále mění. Mezi země s největším počtem onemocnění patří USA, Indie, Brazílie a Rusko. Nejvíce lidí podlehlo koronaviru v USA a Brazílii.

Rusko v srpnu oznámilo registraci první vakcíny proti covidu-19. Ta dostala název Sputnik V.