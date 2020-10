„Nevzdělanci, psychopaté!“ Šichtařová se obula do politiků za obrovské deficity rozpočtu

Na začátku svého textu, který byl publikován na blogu portálu Idnes, Šichtařová shrnuje prostá fakta – nehledě na skutečnost, že plánovaný deficit na letošní rok byl 40 miliard korun, aktuálně počítá se schodkem 500 miliard, přičemž na příští rok je plánovaný schodek českého rozpočtu ve výši 320 miliard korun.

„Posuzováno podle toho, že v minulých letech se schodky rozpočtu pohybovaly v řádech desítek miliard a najednou jsme ve stovkách miliard, vypadá to, jako by se náš stát chystal na třetí světovou,“ myslí si vlivná ekonomka a dodává: „Sekyra rozpočtu v řádech stovek miliard není ospravedlnitelná nikdy. Ale pokud stát plánuje sekyru v řádech stovek miliard a současně s tím tvrdí, že prý ekonomika poroste, je to zvrhlost.”

Šichtařová se podle vlastních slov nemůže vnitřně rozhodnout, zdali politikům nezáleží na tom, že zemi škodí, nebo se jedná o projev nebetyčné hlouposti.

„A víte, co je na tom nejděsivější? Nemohu se rozhodnout, jestli je to vědomá ignorance faktu, že to zemi a jejím obyvatelům vysloveně škodí, anebo je to tak nebetyčná hloupost a neznalost ekonomických zákonitostí. Ať už jsou politici nevzdělaní, anebo jsou to takoví psychopaté, že jsou jim ničivé důsledky jejich jednání jedno, obojí je dost hrozivé zjištění,” napsala na svém blogu.

Podle jejích slov česká vláda léčí krize tím, co je vyvolává – předlužením. „A následně v roce 2020 se diví, že dnešní krize je ještě větší než ta předešlá. Léčí ji další otravou: Ještě větším dluhem než dosud, který ještě víc konzervuje v ekonomice vše neefektivní. Místo toho, aby nechali přežité podniky zkrachovat a dovolili, aby vznikly nové technologické startupy, přišli s kurzarbeity, které platí zaměstnance bez práce, udržují při životě přežité podniky, a pracovní síla pak chybí tam, kde by mohly vzniknout nové firmy – ale nevznikají. Za deset let se politici budou divit znovu,” uvedla ekonomka.

Markéta Šichtařová následně dokazuje, že díky stále rostoucímu množství státních dluhopisů, které drží Evropská centrální banka, nebyla vyřešena dluhová krize eurozóny. To považuje za „zásadní zjištění“, kdy problémy s předlužením zemí byly „maskovány“ uvolněním bilionů euro ze strany Evropské centrální banky a zavedením záporných úrokových sazeb.

„Jestliže ovšem dluhová krize není vyřešena, musí se dříve či později vrátit jako bumerang. Kdo to zaplatí? My – z našich úspor v penzijních podílových fondech, na daních, na záporných úrocích v bankách i na nedostupném, předraženém bydlení. A které země dluhovou krizi odskáčou nejhůř? Ty, které samy budou mít největší dluh. Už na něm usilovně pracujeme,” uzavřela své vyjádření k aktuální situaci ekonomka.

Propad české ekonomiky

Česká národní banka na svém portálu na začátku října publikovala informace o tom, že ve třetím čtvrtletí letošního roku předběžně očekává „optimistické číslo“, co se týče hospodářských výsledků od začátku epidemie nového koronaviru.

„Česko se postupně učí fungovat s nemocí COVID-19: ve třetím čtvrtletí se virem nakazilo 6krát více lidí než ve čtvrtletí druhém, navzdory tomu průměrná spotřeba elektřiny mezikvartálně vzrostla o 5,4 procent. Až ČSÚ (Český statistický úřad – red.) zveřejní 30. října číslo o HDP ve 3Q, čekáme, že mezičtvrtletní růst ekonomiky bude první optimistické číslo z ekonomiky od počátku pandemie,“ napsala ČNB.

Dna ekonomického cyklu bylo podle slov České národní banky dosaženo uprostřed dubna.

„Vysokofrekvenční data o vývoji spotřeby elektřiny očišťujeme o vliv počasí a využíváme je jako proxy pro odhad ekonomického vývoje při nedostupnosti základních makroekonomických statistik. Cílem naší analýzy je odhadnout body zvratu a další vývoj v ekonomice zasažené pandemií COVID-19. Dna ekonomického cyklu bylo dosaženo v polovině dubna, kdy spotřeba elektřiny klesla meziročně o 13,7 %,“ dodala ČNB.