„Ten je schopen tančit politické tanečky i na hřbitově,“ padlo po Kalouskových úvahách o umírajících na covid v ČR

Zakladatel TOP 09 si vybral navíc některé citáty z tohoto popisu a dodal i něco své. Na tomto místě musíme ale uvést, že než byl tento článek zveřejněn, status Miroslava Kalouska z jeho účtu zmizel.

„ ‚Staré a nemocné nenapojujeme... umírají v klidu na lůžku s opioidy.‘ Tohle není Bergamo v březnu, to je Jihlava včera,“ přišel s porovnáním politik.

Poté přichází i s dotazy.

„Zásadní otázka je, kdy začíná ,starý‘. A kde bude ta hranice za měsíc, za dva,“ stojí v Kalouskově příspěvku.

V komentáři politika nechybí kritika předsedy vlády Andreje Babiše.

„ ,Zachránili jsme tisíce mrtvých‘, tvrdil ten gauner, který nám dělá premiéra, ještě na jaře. Teď dělá ‚mrtvého brouka‘ a nutí přetížené lékaře, aby si hráli na Pána Boha a rozhodovali, komu dají šanci a komu ne. Ti mrtví a frustrace zdravotníků jdou jenom a jenom za ním,“ poznamenal bývalý ministr financí.

Jak ukazuje reakce sledujících, Kalousek tímto příspěvkem vyvolal spoustu emotivních poznámek k věci a i nad její rámec.

„Jestli je někdo gauner, tak pro mě je to Kalda. Ten je schopen tančit politické tanečky i na hřbitově. Grázl,“ zkritizoval Kalouska Pavel Zadražil.

Stejný názor vyjádřila Stanislava Pavelková.

„Kalousku!!!!! Vy jste kardinální gauner. Zloděj volá, chyťte zloděje!!!!!! Pamatuji si velmi dobře vaše ‚vládnutí‘,“ uvedla.

„Míro, ten gauner, jak píšeš, to ‚Žezlo gaunerství‘ převzal po tobě...mně jako občanovi této země je celkem buřt, kdo mě okrádá...důležité pro mne je, že jsem okrádán...jediné, co se změnilo od tvých dob, je barva saka těch, co kradou...jinak je to stejné...“ připomněl Kalouskovu minulost Frank Drahoňovský.

Další se postavili na stranu Andreje Babiše.

„Vidíte a mně včera řekla moje 52letá sestřenice-zdravotní sestřička, že volí ANO, protože tolik peněz ještě do zdravotnictví nikdy nešlo,“ vyslovila se Petra Sychrova.

„Pane Kalousek, za to, co se nyní u nás děje, nemůže ani tak pan premiér, jako naše tupé obyvatelstvo!“ podotkl uživatel se jménem Lykke Barn.

Někteří přišli s poněkud odbornou poznámkou.

„Co je na tom nového? Když napojíte ‚starého‘ a ‚nemocného‘, (Co vyznačují ty pojmy?) na plicní ventilátor, zabijete je většinou ještě lépe a rychleji. Tohle asi chtěl pan Kalousek říci. Zabíjejme lépe, rychleji a daleko bolestivěji,“ napsal David Tesař.

Nechyběl v komentářích ani odkaz na některé zlozvyky zakladatele TOP 09.

„Parlamentní komik a vožrala se pochopitelně baví. Co je mu po lidech. On je lidovec a často pod parou, jako každý fráterník,“ nešetřil politika Josef Tiliko Zavadil.

Další napsali předpoklad, co by dělal Kalousek v této situaci.

„Ráda bych viděla takovou informaci řádně poškozenou!! Kalousku, tobě se to kibicuje, když nemáš žádnou zodpovědnost. Ale těžko říci, kolik mrtvých by bylo, kdybys tu zodpovědnost měl,“ uvedla Irena Iva Kolářová.

„Jen mě mrzí, proč pan Kalousek neřekne otevřeně, jak by se s touto situací popral on. Jenom napadá, uráží a kritizuje. Nemůže to být třeba proto, že neví??? Chtěla bych ho teď vidět v čele vlády. Nejspíš by nestíhal podávat jedno trestní oznámení za druhým na urážlivé komentáře týkající se jeho osoby,“ zareagovala Zuzana Kadečková.