Itálie zařadila ČR na seznam rizikových zemí, pro vstup je nutný test. Za dnešek přibylo rekordních 2622 případů nákazy

Na sociální síti ministerstvo upozorňuje, že Itálie zatím nezveřejnila, od kdy toto nařízení platí.

„Itálie zařadila Česko do kategorie rizikových zemí. Do země tak bude možné cestovat jen s negativním testem starým max. 72 hodin. Možné je podstoupit rychlotesty na některých letištích. Itálie zatím nezveřejnila, od kdy nařízení platí,“ uvedli.

​Itálie doposud vyžadovala, aby měli negativní testy na covid-19 lidé přijíždějící z Chorvatska, Řecka, Malty, Španělska a některých francouzských regionů.

Situace v ČR

Připomeňme, že v úterý čelilo Česko dalšímu rekordnímu nárůstu počtu nakažených, tedy 4457 novým případům. Kvůli vývoji epidemiologické situace se republika dostala k ukazateli necelých 327 nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních 14 dní, čímž předstihla Francii, Nizozemsko i Španělsko, a v tomto ohledu je nyní lídrem mezi státy EU. Aktuálně nemocných je v zemi přes 40 tisíc, přitom celkový počet evidovaných případů od začátku epidemie je nad 90 tisíc.

Co se týče středeční statistiky, pak během dneška přibylo 29 úmrtí na koronavirus. Počet nakažených do 18:00 dnešního dne skončil na 2622 potvrzených případech, což je dosud nejvyšší nárůst za den. Hospitalizovaných osob také přibylo, nyní je jich celkem 1563, ve vážném stavu pak 354.

V této souvislosti dnes oznámil ministr zdravotnictví Roman Prymula, že Česko je nyní v situaci poměrně intenzivního růstu. Z toho důvodu se schyluje k novým opatřením, která budou vyhlášena v pátek. Podle ministra budou zásadnějšího rázu.

Kromě opatření na zpomalení růstu čísel nakažených chce ministr posílit kapacity českého zdravotnictví. Jedním z podobných kroků by mohlo být povolání mediků na pomoc nemocným. V dokumentu o vyhlášení nouzového stavu, který v Česku platí od začátku týdne, podobná možnost není výslovně uvedena, proto má vláda otázku projednat v pondělí.

Obecně ke koronaviru se Prymula vyjádřil před pár dny. Po tom, co byl jmenován, se v dopise obrátil na lékaře a požádal je o podporu. Uvedl také, že někteří lidé zbytečně covid-19 podceňují, což podle něj není dobře.

Prymula rovněž prohlásil, že se pokusí epidemii koronaviru zpomalit a vrátit život „alespoň do trochu normálních kolejí“. Vyjádřil se také k tomu, jak na toto onemocnění mnozí pohlíží a co si o tom myslí on sám.

Chtěl zřejmě poukázat tak trochu i na to, že někteří lidé dlouhodobě tvrdí, že restrikce, které vláda přijala a přijímá kvůli omezení šíření koronaviru, jsou kontraproduktivní a veřejnost pouze děsí.