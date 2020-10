Šándor: Němci nemají alternativu k ruskému plynu

Šándor poskytl rozhovor pro portál Parlamentní listy. Věnoval se mimo jiné otázkám německé energetické bezpečnosti a údajné otravě ruského aktivisty Alexeje Navalného. V souvislosti s Navalným se v Německu znovu otevřela otázka dostavby plynovodu Nord Stream 2, o který kancléřka Angela Merkelová projevuje zájem. Podle slov českého generála v celé kauze vítězí pragmatismus.

„Je to celkem evidentní, nakonec zvítězí pragmatismus. Když pomineme, že je hrozné, že v některých zemích jsou zabíjeni lidé za to, že mají jiný politický názor nebo poukazují na korupci. Ale u Německa je tento pragmatismus jasný. Jestliže po výbuchu Fukušimy se Němci rozhodli odejít od jádra, pokud utlumují těžbu uhlí, zbývá jim jediný vlastní zdroj, a to jsou větrníky. Ty je nemohou zachránit. Vyspělá německá ekonomika potřebuje zdroj energie a tou je pro ni plyn. Proto stavba Nord Stream 2, která už teď spolkla deset miliard eur, je věc, kterou si těžko mohou dovolit zastavit. Nemají alternativu. To by se museli vrátit k tuhým palivům, nebo podlehnout stále sílící jaderné lobby v Německu, která se nevzdala představy, že by v Německu neměly být jaderné elektrárny,” prohlásil Andor Šándor.

Bývalý velitel Vojenského zpravodajství dále upozornil na cenovou dostupnost ruského plynu. Z jeho pohledu není jednoznačné ani to, bude-li nový ruský plynovod pro Německo představovat jakoukoli formu ohrožení.

„Plyn z Ruska je navíc čtyřikrát levnější než břidlicový plyn ze Spojených států. Takže se tato ekonomika jasně nabízí. Největší zájem na zastavení tohoto plánu mají logicky Spojené státy. Do jaké míry je správné tvrzení, že se zvýší závislost Německa na Rusku, aby to ohrozilo německou bezpečnost, je diskutabilní. Podle mého Rusko má zájem prodávat plyn do Německa i do jiných států západní Evropy. Je to pro ně ekonomicky důležité. Nezdá se mi, že by v Rusku kdokoliv chtěl vést válku v Evropě. To mi nedává žádný smysl. Byť mají tendenci vůči některým zemím používat zdroje svého nerostného bohatství jako součást zahraniční politiky, tak proti Německu si nemyslím, že by to kdykoliv udělali,“ uvedl pro Parlamentní listy.

Rusko jako spolehlivého zahraničního obchodního partnera Andor Šándor ilustroval na příkladu Česka a českých nákupů jaderného paliva pro atomové elektrárny v Rusku.

„My dostáváme od Rusů jaderné palivo a zatím se nestalo, že by se nás v tomto směru snažili vydírat. To se samozřejmě také může někdy změnit. V tuto chvíli to ale vidím méně pravděpodobné. Rusové chtějí toto prodávat a mít své zisky, což je logické,” prohlásil bývalý velitel Vojenského zpravodajství.

Nord Stream 2

Nord Stream 2 je budovaný plynovod o kapacitě 55 miliard kubíků ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Realizuje ho Nord Stream 2 AG s jediným akcionářem – Gazpromem. Evropští partneři – společnosti Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper a Wintershall – financují projekt z 50 procent, tedy v částce až 950 milionů eur každá.

Dostavbu komplikuje incident s Navalným a následující vlna výzev k zablokování projektu. Koncem července americký senát schválil nový obranný rozpočet, který předpokládá další omezovací opatření proti projektu plynovodu Nord Stream 2. Již platné sankce se rozšiřují na organizace, které se zabývají kladením potrubí, a také na pojišťovací společnosti, které se toho účastní. Moskva však opakovaně připomněla, že Nord Stream 2 je výhradně ekonomický projekt, který odpovídá evropským zájmům.