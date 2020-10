Liberální šílenství začíná ovládat Karlovu univerzitu? Chtějí napodobovat USA

Studenti na Karlově univerzitě odstartovali petici, aby jejich studentský informační systém byl „bezpohlavní“. Požadují, aby byla doplněna dvě pole. První, kam by se vyplnila studentem upřednostňovaná zájmena a rod oslovení – ženský, mužský nebo neutrální. Druhým polem by bylo „zobrazované jméno“, které by se mohlo lišit od legálního.

„Prvním z údajů by bylo pole se studentem*studentkou upřednostňovanými zájmeny a rodem oslovení (ženským/mužským/neutrálním). Druhým polem by potom bylo „zobrazované jméno“, jež by se mohlo lišit od legálního. Vyučující by na profilu studenta mohl vidět kromě jeho legálního jména i jméno zobrazované,” stojí v petici.

„Riziko ve zveřejnění spatřujeme například v jednoznačném rozpoznání studentů*studentek, u kterých se jejich upřednostňované oslovování neshoduje s pohlavím uvedeným na občanském průkazu,“ říkají dále studenti nejslavnější české univerzity.

Díky těmto změnám, chtějí být studenti podle vlastních slov, na univerzitě „ještě více vítáni“.

„Studenti*studentky by se tak mohli*y vyhnout mnoha nepříjemným situacím, kdy musí opravovat své vyučující. Tyto situace bývají o to méně příjemné, že v případě vyučujících se jedná o pozice studentovi*studentkám nadřazené. Předem děkujeme za zvážení našeho návrhu. Věříme, že může přispět k tomu, abychom se na Univerzitě Karlově cítili*y všichni*všechny o něco více vítáni*y,“ stojí v závěru.

Má se jednat o iniciativu podobnou těm, které jsou v posledních letech realizovány na univerzitách v USA. Podle informací médií pod petici zatím připojilo pět set studentů svůj podpis.

K záměru studentů se vyjádřil mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek. „Vedení UK oficiálně žádnou žádost od studentů neobdrželo, ale je případně připraveno vzít náměty obsažené v petici k diskuzi. Pokud budou relevantní a ku prospěchu věci, bude se jimi seriózně zabývat,” uvedl.

“Vstali noví bojovníci“

K počínání studentů nejslavnější české univerzity se na svých sociálních sítích vyjádřil i mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Podle jeho slov není důvod k radosti z propadu KSČM, který byl vidět na nedávných krajských volbách, jelikož již „vstali noví bojovníci“, a ti se prý „nezakecají“.

„Mnozí se radují z propadu KSČM. Jenže... vstali noví bojovníci. Noví, mladí, ti se nezakecají,“ uvedl mluvčí Miloše Zemana. Ovčáček tím naráží na dílo bývalého československého komunistického prezidenta Antonína Zápotockého, který je autorem knihy Vstanou noví bojovníci.

​Měnící se liberalismus

K událostem, které probíhají na amerických univerzitách, ale i v širší společnosti, se na začátku října vyjádřil pro ruské Rádio Aurora vlivný ruský filozof Alexandr Dugin.

„Liberalismus se mění. Za začátku byl liberalismu takový – ty si myslíš jedno, já si myslím něco jiného, ale prosím, vykládej svůj názor. (…) Ale dnes, to s čím máme co dočinění v Americe – moderní liberálové změnili svůj přístup. Oni mluví následovně: pravda je to, že žádná pravda neexistuje, ale to může chápat jen liberál. Pravda je liberalismus. Odmítání pravdy je absolutní pravda. A všichni, všichni, kdo nesouhlasí s liberalismem, už nemají právo na vykládání svého pohledu na svět,“ uvedl Alexandr Dugin.

„Liberálové říkají, pokud nejsi liberál, tak ty jsi buď komunista, nebo fašista. (…) Proto, pokud někdo něco namítl jakémukoli liberálovi – ať už je nejkřivější, nejpomatenější – tak se u liberálů hned rozsvěcuje červená a liberálové na něho začínají útočit všemi prostředky,“ dodal ruský filozof.

„To vidíme už v knize Karla Poppera Otevřená společnost a její nepřátelé. Tam se nachází jedno velmi důležité místo. Popper je teoretik moderního liberalismu. On říká, že liberálové nemohou být tolerantní k neliberálům. Protože pokud neliberálové dostanou moc, tak zničí liberály. Proto liberálové mají likvidovat všechny neliberály. Proto kdokoli, kdo útočí na liberály, je automaticky kriminálník. Pokud kritizuješ liberály, tak liberálové tě musejí zabít, v přímém smyslu slova. U Poppera je napsáno, že netolerance ke kritikům liberalismu musí být stejná, jako netolerance fašistů k židům, nebo větší,“ prohlásil v rozhovoru pro Rádio Aurora Alexandr Dugin.