Kdy se Česko vrátí k životu, jaký byl před pandemií? Prymula sdělil své předpoklady

Podle ministra určitá elementární opatření, jako třeba roušky, by se mohla zachovat až do poloviny příštího roku, kdy Prymula očekává dostatek protikoronavirových vakcín.

„Bude to kontinuální proces, který začne už na konci letošního roku, kdy se podaří proočkovat třeba deset procent. Pak to půjde nahoru. Nechci odhadovat, ale tyto vlny mohou projít třeba 15 procenty populace, a když máme 15 procent imunních, tak třeba 40 procent populace už to v prvním kvartále příštího roku nedostane. A v ten moment už virus cirkuluje obtížněji a někde na těch 60 procentech proočkované populace by se to mohlo úplně zastavit,” sdělil.

Upozorníme, že ve středu byl v Česku zaevidován absolutní rekord denního přírůstu nakažených od začátku pandemie. Jde o 5 335 potvrzených případů. Aktuální číslo nemocných se tak blíží k 44 tisícům, celkově v zemi bylo hlášeno přes 95 tisíc případů koronaviru. Stoupá i počet úmrtí, který se od začátku minulého týdne zvýšil více než o čtvrtinu. Koronavir si tak vyžádal v zemi 829 obětí.

Pandemie koronaviru

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový druh koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel WHO informoval o vyhlášení pandemie.

K dnešnímu dni se infekce covid-19 rozšířila téměř po celém světě. Situace se neustále mění. Mezi země s největším počtem onemocnění patří USA, Indie, Brazílie a Rusko. Nejvíce lidí podlehlo koronaviru v USA a Brazílii.

Rusko v srpnu oznámilo registraci první vakcíny proti covidu-19. Ta dostala název Sputnik V.