Premiér promluvil o nových opatřeních a možném plošném vypnutí ekonomiky. Hrozí Česku?

Podle dnešních slov ministra zdravotnictví Romana Prymuly budou od 12. října, a to na dobu 14 dní, zastaveny kulturní akce, uzavřou se divadla a kina. Nebude také možné strávit volný čas například v zoologických zahradách. Od zítřka budou uzavřeny bazény a fitness centra, profesionální soutěže se pozastavují taktéž na dva týdny.

Omezení se týká i restaurací, které budou muset zavírat ve 20:00, u jednoho stolu mohou sedět pouze čtyři lidé, ještě menší počet, pouze dva, je stanoven pro jídelny a obchodní centra. Základní školy dle nových nařízení mají učit polovinu žáků 2. stupně prezenčně a další polovinu na dálku, po týdnu se děti vymění. Distančně se budou učit vysokoškoláci a středoškoláci.

V televizi Nova se dnes večer vyjádřil k situaci i premiér Babiš. Na otázku, zda hrozí vypnutí celé ekonomiky jako na jaře, Babiš uvedl, že si to určitě nepřejí.

Dopad na ekonomiku

„Samozřejmě to určitě nechceme, to vypnutí na jaře nás stálo 200 miliard. To je ten deficit našeho rozpočtu a to bychom nechtěli. Proto ta nová opatření nemají až tak zásadní dopad do ekonomiky,“ uvedl.

Na otázku, zda by k tomu přece jen mohlo v nějakém případě dojít, Babiš uvedl, že o tom spekulovat nechce. Uvedl, že dělají maximum pro to, aby se tak nestalo, nutná je však spolupráce i veřejnosti.

„Ne všichni to akceptují a respektují. Když to společně dodržíme, podaří se nám nárůst zvládnout. Chceme poprosit lidi, aby to respektovali. Pokud slyšíme, že v nějaké škole učitelé vyzývají žáky, aby nenosili roušky, je to špatně,“ sdělil.

Rychlé testování

Řeč padla také na protestování celé populace, které avizoval dnes Roman Prymula. Premiér uvedl, že tento návrh se zatím rodí. „Zatím víme, že by to mělo být dobrovolné, že by to zaplatil stát a samozřejmě je to potřeba projednat s dodavateli, s praktickými lékaři. (…) Cíl je rychle testovat,“ uvedl.

Zmiňme, že během dneška k 18. hodině přibylo v Česku 3139 případů, což je nejvíce od začátku pandemie. Momentálně se s nemocí potýká 46 518 osob, 51 117 lidí se z nemoci již vyléčilo. Na nemoc zemřelo 863 osob a nemocniční péči potřebuje 1741 lidí.