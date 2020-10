„Rozkaz z EU zní jasně! Istanbulská úmluva musí projít!“ Poslankyně Zahradníková varovně zvedá prst

„Rozkaz z EU zní jasně!! ISTANBULSKÁ ÚMLUVA (IÚ) musí projít! Je to stejné jako s uprchlickými kvótami. Evropská unie razí heslo, že NE neznamená NE. A ideální je navléknout to tak, aby se o tom ani moc nepsalo a nemluvilo. Aby se náhodou nemohl ozvat někdo proti. Čím méně lidé vědí, tím lépe, že?“ napsala poslankyně na svých sociálních sítích s tím, že ona, i celé hnutí Trikolóra, ji odmítají.

„Za poslední 2 roky jsem o Istanbulské úmluvě ve sněmovně mluvila hned několikrát a vždy důrazně varovala před její ratifikací. A to již v době, než byla přeložena do českého jazyka,” uvedla a dodala: „Naposledy jsem interpelovala premiéra Babiše a snažila se vysvětlit nebezpečí jejího přijetí. Je prvním mezinárodním dokumentem, který zavádí definici pohlaví podle genderu a staví roli muže a ženy proti sobě do absolutního střetu namísto souladu, a z mého pohledu je to jeden z nejzvrácenějších a dokumentů, co jsem za poslední roky četla…“

Majerová-Zahradníková vysvětluje, že Istanbulská úmluva je postavena na ideologii genderu, který je v dokumentu mnohokrát zmiňován. Upozorňuje, že důvodová zpráva ještě ani nebyla přeložena do českého jazyka.

„Neoddělitelnou součástí Istanbulské úmluvy je i Důvodová zpráva, která vysvětluje každý odstavec IÚ a uvádí přesné postupy, jak Úmluvu provádět. Potírání násilí na ženách a domácího násilí je v IÚ postaveno na genderové ideologii, kde se v obou dokumentech termín GENDERu vyskytuje 154krát,“ prohlásila poslankyně.

„Istanbulská úmluva tedy primárně řeší zejména implementaci genderové ideologie do národních zákonů a do Ústavy a ochrana žen před domácím násilím je pouze záminkou k dosažení tohoto záměru. I proto je její ratifikace nepřijatelná!“ myslí si místopředsedkyně hnutí Trikolóra.

Zuzana Majerová-Zahradníhová na závěr vyjmenovala několik důvodů, kde objasňeje, proč považuje Istanbulskou úmluvu za nepřijatelnou.

„Ratifikace Istanbulské úmluvy je dále nepřijatelná z následujících důvodů: 1) ideologicky a politicky indoktrinuje děti již v předškolním věku. 2) diskriminuje rodiče, a to jak ženy-matky, tak otce-muže tím, že jim omezuje právo na výchovu svého dítěte. 3) diskriminuje muže ještě před tím, než je prokázána jejich vina ze spáchání násilí na ženě. 4) zásadně zasahuje do azylové politiky. 5) zavádí kontrolní mechanismus správného provádění smlouvy, tedy implementace genderového mainstreamingu do naší legislativy, kontrolním orgánem GREVIO,” uvedla.

„Udělám vše pro to, aby IÚ nebyla v naší České republice NIKDY ratifikována a v poslanecké sněmovně byla jednoznačně zamítnuta!” uzavřela své vyjádření poslankyně Trikolóry.

„Stále řešíme stejné problémy“

K Istanbulské smlouvě se vyjádřil i veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. Ten na svém Facebooku uvedl, že „stále řešíme stejné problémy“ a přidal odkaz na svůj novinový článek v Právu z října roku 2018.

Křeček v článku přirovnává Istanbulskou úmluvu ke středověkému spisu Malleus maleficarum, který se do češtiny překládá jako Kladivo na čarodějnice. Ombudsman píše, že v něm „byla popsána skutková podstata trestného činu „obcování s ďáblem“, kterého se mohly dopouštět téměř výhradně ženy“. „Jako bychom se k takovému pojetí lidských práv vraceli: zákonodárnému sboru je předkládán k ratifikaci spis nazvaný Istanbulská úmluva, který do trestního práva opět zavádí genderové hledisko, tentokráte z opačné strany. Formuje trestné činy směřující převážně proti ženám,“ napsal Stanislav Křeček.

„To, co úmluva popisuje jako nepřijatelná jednání (domácí násilí, sexuální obtěžování nucený sňatek, zločiny páchané ve jménu takzvané cti a mrzačení genitálií, masové či systematické znásilňování a sexuální násilí) je, jako ostatně v Evropě, již dávno trestné bez ohledu na to, kdo byl pachatelem nebo kdo byl trestným jednáním poškozen,“ říká v novinovém článku veřejný ochránce práv a dodává: „V tomto smyslu naše právo žádnou úpravu nepotřebuje.“

Podle slov Křečka případná ratifikace úmluvy povede k likvidaci univerzality lidských práv.