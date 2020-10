Babiš vyzývá k dodržování opatření a nevylučuje lockdown

Podle slov premiéra odmítá asi sedm procent lidí úplně nosit roušky. Vyzval také k tomu, abychom se jako národ opět semknuli.

„Opakovaně jsem vás prosil a důrazně žádám, abyste opatření respektovali. Názor lidí se změnil, především na nošení roušek. Dokonce 7 procent Čechů je nenosí vůbec. Buď budeme všichni opatření dodržovat, nebo budeme přistupovat k omezujícím krokům. Nemůžeme vyloučit ani lockdown,“ uvedl na tiskové konferenci.

Podle slov Prymuly by znamenal lockdown v podstatě omezení opuštění bydliště. „Ale nebylo by to tak, že by lidé nemohli chodit do práce, toto by umožněno bylo. Pokud by to byl lockdown, tak by to byl lockdown ve veškerých mimopracovních aktivitách,“ vysvětlil.

Dodal však, že další případná opatření nebudou dříve než za týden. Za tu dobu by se totiž měly projevit dopady nových zavedených restrikcí, které byly přijaty před týdnem.

Situaci premiér označil za „velmi vážnou“. Dodal, že dnes v noci byla v Česku překročena hranice 100 tisíců nakažených lidí a potýkáme se tak s virem, který se šíří. Zdůraznil, že virus se chová jinak, než tomu bylo na začátku roku.

„Chápu, že všichni toho mají plné zuby a hlavně mladí, které nebaví sedět doma. Rozumím tomu, že je to otravné, ale teď se skutečně musíme semknout a musíme to vydržet a pravidla dodržovat,” uvedl premiér.

Premiér se vyjádřil i k tomu, jak někteří situaci kolem covidu-19 neustále zlehčují. „Doufám, že lidé už uznají, že covid je skutečný,“ uvedl a vyjádřil naději, že informace o úmrtích pacientů s koronavirem občany donutí k tomu, aby se začali chovat zodpovědně ke svému okolí.

Vyzval k tomu, aby lidé pokud možno pracovali z domova a zůstali o víkendu doma. Babiš také přislíbil pomoc podnikatelům a OSVČ. Na rozdíl od dřívější pomoci na jaře, která byla plošná, by tato pomoc měla být cílená.

„Živnostníkům a podnikatelům samozřejmě pomůžeme. S panem ministrem Havlíčkem o tom jednáme. Tu situaci si uvědomujeme,“ uvedl.

Nelehká doba

Podle Prymuly, který se konference také zúčastnil, nás čeká „nelehká doba“ a zvládnout přibývající čísla bude složité. Apeloval na lidi, aby si případnou nákazu nenechávali pro sebe, zavolali lékaře a nechali se otestovat. Jen tak bude možné nákazu zastavit.

„Může se nakazit každý z nás, ale nemělo by nás to stigmatizovat. Můžeme se nakazit opravdu kdekoliv, neznamená to, že se někdo bavil v baru. A pokud se tak stane, nenechte si to pro sebe. Zavolejte svému lékaři, abychom věděli, že jste se nakazili a mohli jste nakazit někoho jiného. Pokud to nebudeme vědět, bude se nákaza lavinově šířit,“ nechal se slyšet ministr zdravotnictví.

Kromě toho vyzval lékaře a zdravotníky k pomoci. „Chci vyzvat všechny, kdo jsou zdravotníci, či jsou v jiných profesích, ale jsou ochotni pomoci, aby pomohli,“ uvedl s tím, že do nemocnic plánuje vláda povolat studenty 5. a 6. ročníku lékařských fakult, stejně tak poslední bakalářské ročníky.

Ministr zdravotnictví také uvedl, že za jediný den se potvrdila nákaza u 85 lékařů a téměř 200 sester.

„Nemůžeme kapacitu nemocnic navyšovat do nekonečna. Nemůžeme mít přeplněné nemocnice, vyčerpané lékaře a sestry. Děláme vše proto, abychom ten virus porazili, ale k tomu potřebujeme všechny občany ČR,“ dodal premiér.