Volební místnosti se otevřely, začalo druhé kolo senátních voleb

Své hlasovací lístky mohou občané Česka odevzdat dnes do 22. hodiny a zítra od 8:00 do 14:00. Očekává se, že výsledky budou známé asi do tří hodin po sobotním uzavření volebních místností. Poté dojde v pondělí k projednání výsledků ze strany Státní volební komise a svou oficiální podobu pak dostanou v úterý, kdy budou zveřejněny ve Sbírce zákonů.

Senátory budou lidé volit na těch stejných místech, kde volili v minulém týdnu 52 finalistů. V porovnání s volbami v minulém týdnu lidé nedostali hlasovací lístky do poštovních schránek, ale obdrží je až u volební komise. Nutností je u voleb prokázat svou totožnost občanským průkazem či pasem.

Za zmínku stojí, že své vítězství z prvního kola by mohli završit Starostové. Ti by tak získali vůbec poprvé možnost obsadit křeslo předsedy horní komory. Momentálně je předsedou Senátu ČR Miloš Vystrčil, kterého chtějí ponechat na postu občanští demokraté s deseti finalisty. Stejný počet mají i Starostové.

Co se týče ČSSD, ta ztratila v prvním kole šanci na obhájení deseti mandátů, prosadili se pouze tři kandidáti. Pakliže by došlo k neúspěchu, straně by zbyli tři senátoři. Hnutí ANO pak může přidat k pěti senátorům dalších osm, z toho dva mandáty obhajuje.

První kolo voleb

Připomeňme, že minulý víkend proběhlo první kolo krajských a senátních voleb. V senátních volbách po sečtení 100 % hlasů do druhého kola postupuje 10 kandidátů za ODS, 9 kandidátů za STAN a 8 kandidátů si zajistilo ANO. O post senátora se ve druhém kole bude rovněž ucházet 7 kandidátů za KDU-ČSL a 3 za ČSSD. Za TOP 09 se do druhého kola probojovali 3 kandidáti a Pirátům se do druhého kola podařilo dostat 2 kandidáty. Trikolóře a SPD se žádného kandidáta do druhého kola dostat nepodařilo.

V krajských volbách po sečtení 100 % hlasů s velkou převahou vede hnutí ANO s necelými 22 % a 178 mandáty. Strana premiéra Andreje Babiše vedla v deseti krajích. Na druhém místě jsou Piráti (12 %) s 91 mandáty, které následuje ODS (6,97 %) s 53 mandáty, SPD (6,14 %) s 35 mandáty a STAN (6 %) s 40. Sociální demokraté získali pouze 4,93 % a 28 mandátů. Komunisté se musí spokojit s 4,76 % a 13 mandáty, zatímco KDU-ČSL mají 5,1 % a 33 mandátů.