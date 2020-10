„Vláda ekonomicky a sociálně vyhladí páteř svobodného národa.“ Daniel Landa se obává o osud českého lidu

„Blanický manifest říká: Jsme velice, velice znepokojeni, šaháte nám do svobod tak, že se nám to nelíbí. Je to výkřik na politiky. Není to proti politikům, je to na politiky. Budeme rádi, když si uvědomí, že s naší svobodou už dlouho, a teď ještě přiostřují, nakládají tak, jak se nám to hrubě nelíbí,“ uvedl zpěvák v rozhovoru s Lubošem Veselým na jeho kanálu Xaver Live.

Landa zmínil, že proti omezování svobod nevystupoval dříve, jelikož předtím měl hodně starostí s prací a rodinou. „Najdenou nás zastavili pořádně, že se lidé mohli zamyslet, ohlédnout se, a říci – no to jste hoši po*rali,“ uvedl věhlasný zpěvák. Vadí mu chování vlády, která jen diktuje protichůdná prohlášení.

„To, co se děje teď, vyhladí ekonomicky, sociálně a mentálně celou velmi silnou skupinu, která tvoří páteř svobodného národa,“ uvedl v rozhovoru s Xaverem Veselým zpěvák.

V souvislosti se situací okolo koronaviru Landa poukázal na skutečnost, že v Česku není odborná debata dvou táborů. Existuje pouze oficiální linie. Proti ní se, jak říká, tvoří druhý tábor. „Druhý tábor je potlačován, ostrakizován, těm lidem je vyhrožováno, jsou zesměšňováni. Tím pádem není možná veřejná debata o tom, co s tímto problémem dělat a jak se dá řešit,“ uvedl známý zpěvák.

Podle jeho slov je „druhý tábor“ tvořen tisíci lékaři a politology, kteří nesouhlasí s oficiální linií vlád vytvářejících omezující opatření a varují před sklouzáváním k totalitě.

„V Německu jsou stovky věhlasných lékařů, kteří tu situaci vidí úplně jinak. Ten systém ale proti nim zasahuje, stejně jako tady. Tady je nějaký pan Žaloudík, nějací další, a teď jsou jak mouchy, které někdo honí plácačkou. Tak mi to přijde,“ prohlásil.

Daniel Landa mimo jiné uvedl, že současné ekonomická krize, jež je pouze v začátcích, bude velmi těžká pro miliony lidí. „Mě opravdu chybí to hledání nejmoudřejší cesty,“ dodal s tím, že současná situace „mu smrdí“ právě díky tomu, že se vlády snaží zbavit kritiků oficiální linie jejich opatření.

Zpěvák nicméně dodal, že v současné situaci se spíše snaží krotit emoce, aby nešlo mezi lidmi ke zbytečným konfliktům. „Jsme jeden národ. Lidé okolo nás jsou naši sousedi. Pojďme se nepobít,“ prohlásil Landa v rozhovoru s populárním moderátorem.

Blanický manifest podle jeho slov vznikl ze zoufalství, jako „výkřik“, kdy nemohl prostě jen tak sedět doma a sledovat, „jak se to celé potápí“.

„Největší strach mám, že můj národ se možná rozhoduje už nebýt národem, a že možná se rozhodne, že je mu příjemnější bezpečí a plné břicho než svoboda. Svoboda je drahá, svoboda stojí kolikrát i životy. Svoboda je obrovská odpovědnost. Svoboda je složitá, nikdo vám neřekne, co máte dělat,“ uvedl Daniel Landa.

Blanický manifest

Svůj Blanický manifest na pražském Vyšehradě prezentoval při příležitosti státního svátku. Šestsetpáté výročí upálení mistra Jana Husa využil slavný zpěvák Daniel Landa, aby vyzval politické síly k hájení svobody. Ve své petici kritizuje „zbrklé, nepromyšlené a neodborné příkazy a zákazy z pera úředníků“, vytracení svobody a rostoucí kontrolu ze strany státu.

„Jako rovnoprávní občané této země, zároveň daňoví poplatníci a jako obyvatelé Evropy cítíme a vnímáme, že jsme hrdými nositeli nikoliv jen daňových povinností, ale i stovky let budovaných a krví vykoupených práv jednotlivce, žijícího uprostřed starého kontinentu. A budeme si za tím stát. Nejsme ovce ve stádu, ale svobodní spolutvůrci našeho státu,“ praví se dále v textu manifest.

Zpěvák zdůraznil, že pomocí manifestu se nechce připojit k žádné politické straně či ideologii. Dle jeho slov se snaží pouze varovat politiky, že toho mají lidé dost a situace je již vyhrocená. Landa je přesvědčen, že dlouhodobá nespokojenost může vést k vypuknutí povstání, jak tomu bylo v případě husitských válek.

„Příklad Mistra Jana Husa, který pro pravdu zemřel a následné husitské hnutí připomíná, kam může vést dlouhodobá nespokojenost s poměry v širokých vrstvách společnosti. Člověk se liší od ostatních forem života na této planetě právě svou nevypočítatelností. Nevypočítatelností v pravém slova smyslu, o níž se inženýři lidských duší nesčetněkrát v historii přesvědčili. Jak říkal Mistr Jan: ‚Pravda vítězí!‘ A za víru ve svobodu se možná budeme muset porvat jako naši předkové pod vedením hejtmana Jana Žižky z Trocnova,“ stojí v manifestu.

„Tohleto je Vyšehrad a tohle je o duších a o lidech, to znamená, že to není ani pro ty, ani pro ty, jestli to jsou pravičáci, levičáci, jakýkolivčáci, nevěřící, věřící, to je úplně jedno,“ uvedl Landa. „Já s*ru na politiky a nikomu nechci nahrát, žádnýmu politikovi. Já chci zařvat na všechny politiky: Hele, ku*va, je vaše práce nám bránit svobody. Takže odleva doprava, já říkám, máme toho dost. Takže chraňte nám svobody, začíná Blanický manifest. Není to proti vám, je to zařvání na vás, koukejte nás chránit, koukejte chránit naše svobody, ne nám je krátit a krájet,“ prohlásil na Vyšehradě slavný zpěvák.